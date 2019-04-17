失火前1hr隨手拍...他PO聖母院「最後溫馨美照」！18萬網幫尋人

▲網友在聖母院失火前一小時拍下溫馨合照。

記者錢玉紘／綜合報導

法國巴黎聖母院是相當知名的觀光景點，卻不幸在當地時間15日晚間遭到大火侵襲。一名網友在推特上PO出照片表示，他在聖母院前拍到一對開心玩樂的父女，沒想到1小時候就發生火災，因此想藉由網路找人，將珍貴照片送給對方。貼文PO出後不到一天，就有18萬網友幫忙轉推尋人。

▲聖母院最後溫馨照。（圖／翻攝自twitter／@brookeawindsor，點圖可放大）



推特網友溫莎（Brooke Windsor）PO出一張以聖母院為背景的照片，可以看到觀光客人數非常多，而在照片正前方有一名成年男子和一名小女孩，手牽著手正在玩轉圈圈遊戲，小女孩雙腳微微離地，兩人都露出開心笑容。意料之外的是，拍完這張照片後的一個小時，聖母院就陷入火海中。

溫莎提到，他在火災前一小時，當地時間下午5點57分時拍下這張照片，但並沒有上前詢問這對父女要不要照片，「我真希望我當時有去問他們，現在我希望推特的『魔法』幫幫我，我想要找到他們」。原PO也補充，他不確定照片裡的人是否真的是父女，只是推斷而已，最重要的是希望趕緊找到人。

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▲聖母院最後溫馨照。（圖／翻攝自twitter／@brookeawindsor）

這則推文在一天之內就被轉推18萬次，成為熱門話題。許多人感嘆，「真的是歷史性的一刻」、「我們當時也在那邊」、「很值得紀念」，更有人將內容翻譯為法文等多種語言，希望可以盡快尋人。

擁有850年歷史的聖母院在15日傍晚遭大火吞噬，燒了整整9小時才熄滅，上千名巴黎市民聚集塞納河畔，心痛又沉重地看著這座重要歷史地標陷入火海。經初步調查，主體結構雖未受損，但屋頂損毀超過三分之二，尖頂也坍塌，修繕工程可能要花上好幾年，幸好當時現場人員極力搶救，許多重要的藝術品和文物都有被完善保存。