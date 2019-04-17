專利訴訟纏2年...蘋果高通「世紀大和解」！高通股價飆漲23%

▲ 蘋果與高通和解。（圖／合成圖／達志影像／美聯社、路透）

記者錢玉紘／綜合報導

晶片大廠高通和蘋果的專利訴訟案纏鬥多年，終於在美國時間16日達成「世紀大和解」，撤銷全球所有正在進行的專利訴訟，雙方也簽署了和解協議。此消息一出，高通的股價立即飆漲，漲幅最高達 23.21%，收在每股 70.45 美元。



高通與蘋果達成和解，將於17日簽署為期 6 年全球專利許可協議，並且可再延期兩年，還包含多年的晶片供應協議，另外，蘋果必須支付高通某些費用。高通表示，達成協議後預計會增加產品出貨量，收益將可增加每股2美元。

和解消息一出，股市也立即反應，高通的股價最高達飆漲了 23.21%，蘋果也小幅上漲，一度漲超過0.3%，收在每股 199.25 美元。



高通與蘋果因專利技術問題槓上，訴訟案也持續進行，並於15日在聖地亞哥法庭開庭審判，預計審判將會持續4到6周，而蘋果執行長庫克（Tim Cook ）也可能會親自上陣。

兩間公司的糾紛始於2017年1月，當時蘋果已近10億美元的價格起訴高通，指控其收取「過多版稅」並且扣留款項，避免蘋果和韓國合作，對高通進行調查。過去兩年間，雙方互相在世界各地的法庭提起告訴，並且都各取得幾場勝利。

《華爾街日報》近期也踢爆，蘋果執行長庫克和高通執行長莫倫柯夫（Steve Mollenkopf）的關係很差，去年兩人就官司在蘋果總部會面，會中大部分是由莫倫柯夫的法律顧問出面交談，不過莫倫柯夫本人認為，蘋果在背後偷偷支持博通（Broadcom）對高通的敵意收購。