62萬「活生生紅龍魚」直接掛脖子！天兵哥想闖海關　被逮捕賠慘了

▲天兵哥脖子上掛紅龍魚，試圖闖海關。（圖／翻攝自臉書／Australian Border Force）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲阿德萊德機場（Adelaide Airport）日前查獲一起走私案，一名越南籍的男子用透明塑膠袋裝著價值約2萬美元（約台幣62.2萬元）的珍貴紅龍魚，想要偷渡過關，但是該難沒有特別要遮掩的意思，直接把於掛在脖子上，當場就被海關人員攔下。

綜合外媒報導，這名34歲的越南男子剛從馬來西亞搭機抵達澳洲阿德萊德機場，但是因未通過行李檢查，被澳洲邊界管制局官員攔截下來，經查發現她脖子上竟掛著一尾活生生的魚。澳洲農業和水資源部鑑定後確認，該男身上帶著的是珍貴的亞洲紅龍魚。



這名男子當場被逮捕，隨後交保獲釋，預計在下月15日出庭受審，若是定罪成立，最高將面臨10年刑期，或是21萬澳幣（約台幣471萬）的罰鍰。澳洲邊界管制局局長萊柏克（Brett Liebich）表示，他們致力於保護澳洲的野生動物，避免受到外來的疾病或是掠食者的影響，因此將會嚴肅看待非法的野生動物貿易。

亞洲紅龍魚因喜氣的紅色和酷似金幣的鱗片造型，華人文化中普遍相信是能帶來好運的魚，加上數量稀少，身價非常高，原產地為馬來西亞半島、印尼（加里曼丹和蘇門答臘）、柬埔寨、越南和寮國等地，市場交易價格可達2萬美元（約台幣62.2萬元）。

▼被查扣的亞洲紅龍魚。（圖／翻攝自臉書／Australian Border Force）



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