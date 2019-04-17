850年巴黎聖母院燒毀　馬克宏：我希望5年內能完成

▲失火前的巴黎聖母院。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴黎知名地標聖母院（Notre-Dame）16日受到大火重創，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）17日在電視上表示，希望5年內重建這座擁有850年歷史的大教堂，「我們將會把聖母院重建得比以往更美麗，我們可以做到的。」

綜合外電報導，馬克宏在總統府辦公室利用電視的黃金時段向全國發表演說，「我們昨晚在巴黎看到的，是我們動員和團結的能力」，「這災難對我們來說是一個團結的機會」。他指出，法國歷史上有許多城鎮、港口和教堂都曾被大火吞噬，「每一次我們都會重建」。

請繼續往下閱讀...

▲聖母院16日疑似因屋頂維修工程意外而起火。（圖／路透）

馬克宏表示，「我希望在5年內重建這座大教堂，建得比以往更美麗，我們可以做到的」，「歷史不會停下腳步，我們永遠會有考驗要克服。」但他也警告，對於這座從12世紀就存在的聖母院，「我們千萬不要落入欲速則不達的陷阱」。他提到，「現在不是談政治的好時機」，並延後原本在下周一（22日）要對「黃背心」（yellow vest）抗議者發表的回應。

▲馬克宏17日對全國觀眾發表演說。（圖／路透）

聖母院的屋頂與鐘塔被大火燒掉，其中一部分甚至能夠追溯到12世紀，不過在大火延燒當下，法國共出動了400名消防員，許多價值連城的藝術品因此得以被保存下來。馬克宏16日晚上視察聖母院，表示要為重建這座宏偉的教堂開放募資，而法國企業各界在距離起火約24小時內，已捐獻超過7.5億歐元（約新台幣260億元）。

捐款者當中，最先投入的開雲集團（Kering）與法國石油大廠道達爾集團（Total）各捐款1億歐元，法國億萬富翁阿爾諾（Bernard Arnault）和旗下路威酩軒集團（LVMH）以及萊雅集團（L'Oreal）各捐2億歐元。

不過專家的評估和馬克宏開出的支票差距頗大，對於聖母院的重建時間，巴黎聖母院基金會主任費雪（Eric Fischer）表示，「我認為需要好幾十年。」