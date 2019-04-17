巴黎聖母院陷火海9小時！850年尖塔慘燒塌　全球心疼捐破210億

記者柯沛辰／綜合報導

法國知名地標巴黎聖母院在當地時間15日傍晚遭大火吞噬，燒了整整9小時才熄滅。經初步調查，主體結構雖未受損，但屋頂損毀超過三分之二，因此各界紛紛發動募款，至今已累積超過6億歐元（約新台幣210億元）。至於起火原因，疑似與聖母院近期的修繕工程有關，但確切原因還要進一步釐清。

綜合外媒報導，聖母院閣樓15日因不明原因起火，導致尖頂坍塌。上千市民駐足塞納河畔，眼睜睜看著這座850年的歷史建築陷入火海，有的人目瞪口呆，有的人流淚痛哭，情緒複雜，直到4個小時後火勢才逐漸轉弱。當時消防隊派出400多名消防員前往灌救，還有神父、教堂職員等相繼衝入火場搶救文物，努力了整整近9個小時才終於撲滅大火。

▲巴黎聖母院大火，引起市民圍觀。（圖／路透）

經勘驗，聖母院的尖塔頂部仍有三分之二被燒毀，屋頂也幾乎坍塌，僅保留主體建築及2座塔樓結構安好，所幸當時在場的人排起人龍相互接力，將文物輪流運出，重要的藝術品幾乎都被完善地保存下來。至於火勢為何會如此大，主要是因為屋頂是木造結構，由上千根橡木構成橫梁，加上建物高度有更多氧氣可供燃燒。

據了解，巴黎聖母院與艾菲爾鐵塔、凱旋門及羅浮宮同為知名地標，但其為歷史最為悠久，還是法國作家雨果鉅作《鐘樓怪人》的靈感來源，因此在1991年被聯合國登錄為世界文化遺產。

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▲聖母院大火燃燒近9小時才撲滅。（圖／路透，下同）

目前法國檢方已著手調查起火原因，初步排除是人為縱火或恐怖攻擊。火調單位推測，這場大火可能跟聖母院正在進行的修繕工程有關，之後「聖母院很有可能救不回來了」，但確切起火原因還要進一步釐清。

消息曝光後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）承諾展開募款，希望匯集國際力量，盡全力修復聖母院。為此，法國開雲集團（Kering）董事長兼執行長皮諾特、道達爾石油執行長潘彥磊先後宣布捐出1億歐元（約新台幣35億元）。時尚界也不落人後，法國精品集團LVMH、萊雅集團（L'Oreal）也各自捐出2億歐元（約新台幣70億元）。

目前法國遺產協會及募資平台已經開放民眾募款，巴黎市府也預計撥款5000萬歐元（約新台幣17.4億元），籌備重建事宜。根據法新社統計，各界捐款累積已超過6億歐元（約新台幣210億元）。

聖母院大事記

1302年，腓力四世在此召開法國歷史上的第一次三級會議。

1431年，亨利六世在此加冕為法國國王。

1455年，教廷在此為聖女貞德召開平反訴訟會。

1789年，法國大革命，聖母院遭褻瀆破壞。

1802年，拿破崙重新賦予聖母院宗教之職。

1804年，拿破崙在此加冕。

1944年，二戰自由法國收復巴黎，戴高樂將軍在此感謝聖母庇佑。

1996年，法國前總統密特朗逝世，百餘國家在此舉行追思彌撒。

2013年，反對同婚合法的極右派歷史學家韋內在此開槍自盡，當局封鎖現場；此為建院來首宗自殺案件。

2019年，聖母院發生大火，尖頂坍塌。

▲當局出動至少400名消防人員救火。（圖／路透）