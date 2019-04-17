NASA送老鼠上太空！低重力籠內狂奔　驚見「集體盤旋」新行為

▲NASA發現老鼠於低重力環境下，在籠內進行「集體盤旋」的行為。（圖／翻攝自YouTube／NASA Video）

國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）為了瞭解無重力或低重力的環境對人類的影響，嘗試將許多動物送上太空進行實驗，日前在部落格上公布一段老鼠在低重力環境中活動的影片，發現老鼠們在籠內出現一種「集體盤旋」的新行為。

影片中老鼠被關在一個低重力的籠子內，起初老鼠們在狹小的籠子內進行探索，彷彿緊張似地適應漂浮的狀態，不過到了第11天，就已經完全習慣，並進行牠們的「遊戲」。只見老鼠們熟悉地運用推力，幾乎沒有「著地」，在籠子內快速奔馳繞圈。

NASA在部落格上表示，研究人員經常觀察其他動物的活動模式，例如老鼠在生理上與人體系統相當相似，該研究將老鼠放在低重力的環境37天，和在地球上生活的老鼠做比較，初步觀察這些「太空老鼠」保持了日常生活的行為，例如進食、梳理皮毛、擠在一起和其他同伴互動，很快就適應了新的環境。

NASA也在研究中發現，大概在1周後，較年輕的老鼠比年紀較大的老鼠活動力更高，甚至表現出新的行為，稱之為「競賽追踪」（race-tracking），意指是在籠子周圍不斷繞圈，最後還演變為團體行動。目前研究人員還不確定這樣集體盤旋行為的原因，推論應該和壓力無關，因為老鼠其他表現正常且健康狀況良好，需要更多研究才能找到釐清。