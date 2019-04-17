希特勒下令炸毀巴黎！德國將軍抗命「保住聖母院」　卻毀在和平年代

▲德國將領馮．柯爾提茲（右）拒絕炸毀巴黎，被稱作「巴黎救星」。（合成圖／路透、維基百科）

記者柯沛辰／綜合報導

法國巴黎聖母院在當地時間15日傍晚遭大火吞噬，有三分之二的屋頂被摧毀。但若回顧歷史，聖母院前一次遇到的最大危機其實是在二戰末期。當時納粹德國元首希特勒眼見盟軍登陸諾曼第，曾下令全面炸毀巴黎，但負責巴黎防務的馮．柯爾提茲（德語：Dietrich von Choltitz）不僅沒有執行命令，還謊報進度阻撓德軍空襲，最終保住巴黎，將其完好地交給了盟軍。

1944年8月，德軍在諾曼第戰役中節節敗退，盟軍順利登陸，兵鋒直指巴黎。希特勒聞訊，決心來個玉石俱焚，直接向柯爾提茲發出密令，要求他炸了巴黎所有歷史文化建築。

當時希特勒在電報中明確命令，不惜一切代價與盟軍戰鬥到底，在失敗的前一刻，要讓巴黎陷入一片火海和爆炸聲中，「這座城市絕對不能落入敵手，與其這樣，不如讓它成為一片廢墟。」

隨後，德軍工兵在包括巴黎聖母院在內的眾多歷史建築及地鐵線路中埋下大量炸藥，計劃一旦城破就將整個巴黎毀滅。期間，希特勒一度從總部打電話給柯爾提茲，以憤怒語氣質問「Brennt Paris（巴黎燒了嗎）？」

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▲希特勒指揮作戰計畫。（圖／維基百科）

8月15日，巴黎警察開始罷工，4天後法國共產黨領導起義爆發，德國守軍反擊力量不足，始終無法完全鎮壓。希特勒再度下令，催柯爾提茲趕緊炸了巴黎，但柯爾提茲猶豫不決，因為他身為德國國防軍上將，特別敬重拿破崙，一想到巴黎榮譽軍人院埋有拿破崙的遺骨，便暗自決定保住巴黎，

當時德軍參謀長漢斯．斯派達爾中將（Hans Speidel）致電給了解狀況，柯爾提茲謊稱德軍正在執行爆破，巴黎已經陷入火海。8月24日，納粹空軍打算對巴黎實施大規模轟炸，柯爾提茲還以「城內還有大量德軍」為由拒絕空軍轟炸支援。

當晚9點，盟軍裝甲部隊開進巴黎。隔天，柯爾提茲正式將1萬7000人德國駐防軍交給自由法國聯盟，巴黎城基本上完好無損，正式解放。也因為這個決定，羅浮宮、艾菲爾鐵塔、聖母院和凡爾賽宮順利逃過被摧毀的厄運，讓柯爾提茲獲得「巴黎救星」的美名，受到後世人們的普遍尊敬。

▲德軍士兵受傷接受治療。（圖／維基百科）

希特勒得知後自然怒不可遏，巴不得把柯爾提茲處決，但柯爾提茲已經身處盟軍戰俘營，而他的家人則在朋友幫助下從蓋世太保手中脫逃。戰後，法國政府特地表彰柯爾提茲，感謝他當時做出的決定。

那時候，柯爾提茲在牢房中與其他囚犯的一段對話被記錄下來，他說：「我們都是有罪的。我們經歷了一切事情，還半推半就接受了納粹的主張，而非立刻反駁：『我聽你一派胡言！下地獄吧！』我誤導了我的士兵，讓他們相信了這套垃圾。我非常羞愧，也許我們比無知的動物更有罪。」

1964年，柯爾提茲再度被問到為何敢抗命，他回答「希特勒下令炸毀巴黎，讓我明白他是個瘋子。」

1966年11月，柯爾提茲病逝德國巴登，享壽71歲，部分法國的高級官員出席其葬禮。

▼馮．柯爾提茲（後排最左）與其他德軍將領在特倫特公園合影，該處為關押德國高級將領的牢房。（圖／維基百科）