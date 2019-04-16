大貨車「夾殺」一秒變鐵球！駕駛小手癱放縫隙　突然狂揮：快救我啊

▲轎車被大貨車「夾殺」一秒變廢鐵球。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

巴西里約熱內盧11日發生了一起嚴重車禍，當地一名35歲男子卡多佐（Davi Cardoso）下班後開車返家，不料在途中被一輛大貨車突然從後追撞，而且剛好前方又是另外一輛大貨車，他的轎車瞬間被擠爆揉成一團廢鐵，但奇蹟的是他有一隻手露在外頭不斷揮動，似乎是在告訴大家說「我還活著」快來救人！

綜合外媒報導，車禍發生在里約北方437公里一處公路，卡多佐11日下班後準備從公司開車回家，行駛上公路時正好遇到交通尖峰時刻，不料他就碰上一輛白色貨車突然從後方加速追撞一輛紅色貨車，導致他的轎車在中間直接擠爆變成一團鐵球，現場畫面看起來非常驚悚。

曝光的影片可以看見，卡多佐的轎車被卡在2輛大貨車之間，整輛車子已經全部都揉成一團廢鐵，幾乎只剩下大約30公分至50公分左右的縫隙，原本路人都以為他已經凶多吉少時，有人就意外發現他一隻露在外面的手正在微微揮動，現場路人才知道他還保有意識。

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▲卡多佐車子被撞成一團廢鐵，沒想到他仍奇蹟生還，而且只有骨折傷勢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

消防人員趕到現場後，先用充氣裝置作為支撐，接著用機具把貨車移開，確保搶救時有足夠的空間脫困，最後花了3小時才將人救出。原來車禍發生時，卡多佐剛好跌進全車唯一沒受損的座位下方，加上車子沒有因為汽油外洩起火，這才幸運保住一命，送醫後僅有骨盆骨折、腿骨折等傷勢，沒有性命危險。

警方表示，當時紅色貨車的前車突然變換車道，導致紅色貨車必須急剎閃避，卡多佐後方的白色剎車不及才會追撞，「幾乎沒有人認為，這樣的情況下卡多佐還能活著，但他當時發出微弱的聲音，乞求大家『救我出去』。」而且車禍也只有造成卡多佐受傷，大家對於卡多佐能平安生還也直呼是奇蹟。