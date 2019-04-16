▲「一定要到終點！」軍人紀念陣亡的戰友，累癱仍爬6公里完成馬拉松。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名前海軍陸戰隊士兵、31歲男子赫恩登（Micah Herndon）日前為了紀念陣亡戰友，將戰友們的狗牌（鑲有名字的金屬片，軍用識別牌）繫在鞋帶上面，接著穿上這雙鞋參加波士頓馬拉松，儘管他在抵達終點就體力不支倒地，但他用爬的也堅持要爬進終點，旁邊許多民眾看了紛紛感動的幫他加油打氣。

根據《福斯新聞》報導，赫恩登來自俄亥俄州，他15日第一次參加波士頓馬拉松，只是他跑到第35公里時就體力不支倒地，但他開始手腳並用、爬行前進也拒絕放棄，中途手肘、膝蓋都磨破出血，一度痛苦到只能匍匐前進，他也成功撐過這最後一段路程，並且以3小時38分成績爬越終點線完賽。

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▲赫恩登在鞋帶繫上戰友們的軍用識別牌。（圖／翻攝自Micah James臉書）

赫恩登會這麼堅持要爬完馬拉松比賽，原因是他想要紀念3名在阿富汗戰死的同袍，這三人分別是海軍陸戰隊士兵華雷斯（Mark Juarez）、 巴拉德（Matthew Ballard）和英國記者哈默（Rupert Hamer），他也在鞋帶繫上戰友們的狗牌，連手上也寫著戰友的名字。

赫恩登表示，「戰友們都不在了，而我至少還活著，而且很幸運還保有四肢，我還可以繼續跑跳，這是我能做的事情」、「當我每次感覺要撐不下去時，我會不斷重複他們的名字，提醒自己為什麼一定要完賽。」現場觀眾也被赫恩登感動，紛紛替他吶喊加油，他成功爬過終點線後，也立刻被抬上輪椅送醫治療。