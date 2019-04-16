埃及將表決修憲案　強人總統塞西任期可到2030年

▲現任埃及總統,塞西。（圖／翻攝自臉書／Abdel Fattah el-Sisi）



記者林彥臣／綜合報導

埃及國會今天將表決修憲案，其中包括延長現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的任期延長到2030年，由於國會議員大多是塞西的支持者，修正案預料將會通過。議會發言人指出，這些修正案都是議會聽取公民討論的結果。

法新社報導，一群支持塞西的埃及國會議員最先在2月提出修憲案，經過國會若干回合辯論後，最新版本本週誕生，其中包括修改憲法第140條，將總統任期由目前的4年延長為6年。塞西現有任期原定2022年屆滿，修憲案還允許塞西再度連任，若他又贏得6年任期，便可能在位直到2030年

埃及前任民選總統穆希（Mohamed Morsi）因遭民眾大規模抗議，2013年被塞西領導的軍方推翻。塞西2014年首度當選埃及總統，去年3月贏得連任，當時在幾乎無對手的情況下，他的得票率超過97%。

不過，自從塞西推翻穆希後，埃及政府便因積極打壓政治對手和異己，而經常遭到國際人權團體強烈批評。埃及當局已監禁數以千計的穆希支持者及自由派和非宗教活躍人士，包括一位知名部落客和數名演員、歌手及記者。

延長塞西任期的修憲案推手之一、埃及國會議員阿布-哈邁德（Mohamed Abu-Hamed）則堅稱，修憲有其必要性。他說，「2014年的憲法，是在艱困的特殊環境下制定的。」

因長年擔任蘇丹總統的巴席爾（Omar al-Bashir）遭推翻，加上利比亞的衝突情勢升溫，埃及鄰國動亂頻傳。有鑒於此，阿布-哈邁德稱讚塞西是「採取重要政治、經濟和安全措施」的國家領導人，而「他的改革行動必須延續下去」。

但是塞西的反對者則表示，他們將更多的權力集中在權力團體的領導人手中，會更加主張無情打壓各種自由。

但「人權觀察」（Human Rights Watch）上週警告，由於修憲案還擴大埃及軍方的政治權力，並授予總統司法控制權，因此形同「將威權主義制度化」。