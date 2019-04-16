3報社報導2018三大槍擊獲頒普立茲獎　編輯室為罹難者默哀

▲ 佛州校園槍擊追思晚會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

代表美國新聞界最高榮譽的普立茲獎（Pulitzer Prize）得獎名單15日出爐，《南佛羅里達太陽哨兵報》（South Florida Sun Sentinel）、《匹茲堡郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）及《馬里蘭州首都報》（Capital Gazette of Maryland）都在2018年報導當地駭人的大規模槍擊案，分別獲頒公共服務獎、突發新聞獎及特別嘉獎。

《南佛羅里達太陽哨兵報》報導佛州帕克蘭（Parkland）的史東門道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）在去年2月造成17人死亡的校園槍擊案，同時詳細說明間接導致這場大屠殺悲劇的校園紀律及安全漏洞，獲得普利茲公共服務獎。

《匹茲堡郵報》則因去年10月報導賓州匹茲堡一處猶太教堂爆發的11死槍擊案，獲頒突發新聞類獎項。當局指出，不論在槍擊案發生以前、做案期間或犯案後，這名目前正等待審判的男嫌不斷辱罵猶太人。得獎名單揭曉後，該報新聞編輯室全體為罹難者默哀。

《太陽哨兵報》的工作人員也嚴肅的接過這份殊榮。主編安德森（Julie Anderson）表示，「我們很清楚我們獲獎的原因。還有很多家庭未能走出悲痛，因此這（獲獎）並沒有帶來喜悅，而是……我不知該怎麼形容。我們也百感交集。」

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▲《首都報》報社槍擊案造成5人死亡。（圖／路透）

《馬里蘭州首都報》辦公室去年6月發生槍擊案，造成5名員工死亡及多人受傷。慘劇在自家辦公室發生，該報記者仍積極報導，因這份勇氣獲頒特別嘉獎。普立茲獎委員會還特別頒給該報10萬美元獎金，以推動其新聞事業。

槍擊案隔天，總部位於馬里蘭州安納波利斯的《首都報》在《巴爾的摩太陽報》（Baltimore Sun）的幫助下如期出版。該報編輯赫策爾（Rick Hutzell）表示，「這感覺很複雜。沒有任何人想因為自己的5個朋友被殺死而獲獎。」

《路透社》報導緬甸安全部隊殘酷鎮壓洛興雅穆斯林，獲得國際報導獎獎項。但撰寫這份報導的緬甸籍記者瓦隆（Wa Lone）和喬索歐（Kyaw Soe Oo）因違反國家機密法（Official Secrets Act），去年9月被判7年監禁，目前正在服刑。支持者指出，他們是因相關報導被陷害入獄。而《路透社》還因拍攝前往美國的中美洲及南美洲移民的照片，獲得突發新聞攝影獎。

《美聯社》獲頒國際報導類獎項，作品紀錄葉門內戰的傷亡與人道危機。在記者邁克爾（Maggie Michael）、攝影師莫夫蒂（Nariman El-Mofty）及影像記者阿爾齊克里（Maad al-Zikry）的努力之下，至少80名囚犯被從秘密拘留所中釋放。聯合國也迅速將食品及藥物送往該報揭露因貪汙官員侵占國際糧食援助而鬧饑荒的地區。邁克爾提到，「並不是每個人都很關心這件事。我們很高興能夠引起一些關注。」

葉門饑荒的照片也為《華盛頓郵報》帶來專題攝影獎。該報書評家洛薩達（Carlos Lozada）則因其被評審委員大讚「犀利」的作品而獲頒評論獎。





▲ 匹茲堡松鼠丘（Squirrel Hill）的「生命之樹」（Tree of Life）猶太教堂遭到槍擊。（圖／路透社）

另一方面，普立茲獎除代表新聞界殊榮，也反映出新聞業受到的攻擊。CTV報導，美國記者長期與來自總統對媒體誠信的攻擊奮戰。因為川普（Donald Trump）不斷宣稱針對政府的報導是「假新聞」，同時抨擊媒體是「人民的敵人」。

《紐約時報》和《華爾街日報》因揭發川普財務狀況及支付2名稱他有外遇的女子封口費，拿下美國國內報導類獎項。但這2家報社和自由漫畫家貝爾（Darrin Bell）獲獎的消息極有可能激怒川普。

《紐約時報》指出，川普宣稱是一名白手起家的總統，實際上卻坐擁超過4億美元的家族資金，還幫助他的家族避稅數億美元。而這份報導隨後被川普評為捏造的「熱門文章」。

《華爾街日報》獲得國內報導獎，因其查出川普私人律師柯恩（Michael Cohen）為掩蓋川普的婚外情醜聞，向2名AV女星支付封口費。但川普否認與這2名女子有染。政治漫畫獎得主貝爾（Bell）則在圍繞川普政府的政治動盪中，高喊出「謊言、虛偽和欺詐」。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）因揭露近期退休的南加州大學（University of Southern California）一名婦科醫生涉嫌百起性虐待，獲頒調查性報導獎。