燃燒整整9小時！400消防員終撲滅大火　聖母院僅剩2塔樓…

▲巴黎聖母院大火燒了9小時終於被撲滅。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

法國巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）15日晚間發生火災，猛烈火勢吞沒教堂，整個巴黎上空瀰漫著濃煙，消防人員搶救了整整9小時，終於將大火撲滅，接下來將調查失火原因。

綜合外媒報導，聖母院大火燒得一發不可收拾，燒了4個小時才逐漸轉弱，消防隊派出400多名消防員前往灌救，但還是努力了9個小時才終於將大火撲滅。報導指出，雖沒有人員因大火中傷亡，但2名警察和1名消防員仍在滅火過程中受到輕傷。

雖然消防人員已經相當努力撲滅火勢，但聖母院的尖塔頂部仍有3分之2被燒毀，屋頂也幾乎坍塌，僅保留主體建築及2座塔樓結構安好，幸運的是，重要的藝術品被放置在安全的地方，完善的保存下來。

目前消防單位正著手調查起火原因，推測是聖母院正在進行的翻新工程出錯，導致大火發生，之後「聖母院很有可能救不回來了」。對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示將進行募款行動，希望各國協助重建聖母院，目前法國開雲集團董事長兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault）已捐款1億歐元（約台幣35億元）。

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▲法國總統馬克宏呼籲各國協助重建聖母院。（圖／記者黃凱翊攝）