深陷大陸「一帶一路」債務陷阱　日擬派金融專家助非洲脫離錢坑

▲日本首相安倍晉三將派出日本金融專家，幫助非洲等有對華債務的發展中國家。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

大陸「一帶一路」計畫援助其他發展中國家，不過外界認為，若這些國家無力還債，就要被迫拿走土地、礦場等。對此，日本政府決定派遣金融專家多次前往非洲，幫助解決積欠大陸的債務問題。

綜合外媒報導，大陸「一帶一路」計畫向發展中國家實施大量投資及借貸，尤其非洲是重點區域之一。然而，美國等西方國家認為，大陸與這些發展中國家簽署的協議及貸款通常都很隱密，一旦這些發展中國家無力償還債務，就會被迫拿走土地、礦場，並將此稱之為「債務陷阱」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指出，大陸的「一帶一路」計畫非單純經濟協議，而是有低價競爭及掠奪性質。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則認為，大陸經濟影響力越來越大，很有可能威脅到非洲國家的主權，長遠來看，接受大陸貸款的條件是很危險的。事實上，如今許多非洲國家確實已陷入債務錢坑之中。

對此，《共同社》報導，日本外務省官員透露，日本計畫在今年6月的20國集團會議（G20）上提出發展援助的新準則，包括反貪腐及控制債務；並將於8月在橫濱舉行的非洲開發會議（TICAD）上，正式向非洲提出援助計畫，TICAD結束後立即執行，目前正在諮詢相關國家意向。

報導指出，日本政府會在未來幾年，派遣日本金融專家多次前往有對華債務問題的發展中國家，除了詳查債務償還計畫外，也會提供還債策略、指導當地財政重建等。外界認為，日本此舉是想拉攏對大陸不滿的國家，藉此制衡「一帶一路」計畫，同時為日本企業進駐非洲發展鋪路。一名日本外務省官員就表示，只要日企在當地發展良好，日本在非洲的信譽就能提高。

不過大陸外交部發言人陸慷再次強調，大陸對非洲國家的「一帶一路」合作都是公開透明及開放的，是在尊重、平等的基礎上友好協商，目前為止都沒有收到造成債務危機的證據。