一道閃電突劈下！夫妻登山擺拍遇雷擊...人「瞬間被震飛」

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西班牙一對夫妻日前爬山時遇上惡劣天氣，當兩人攻頂後準備拍照錄影留念時，天空突然一道閃電劈下，打在潮濕的地上，兩人瞬間被震飛，幸運的是夫妻倆卻奇蹟般地毫髮無傷。這恐怖的過程全被他們的手機給錄下，影片曝光後也讓網友看了感到相當驚險。

據《每日郵報》報導，馬塞爾（Marcel）和妻子瑪格達·加拉多（Magda Gallardo）於9日中午，決定從西班牙加泰羅尼亞的馬塔羅市（Mataro）出發，到當地相當知名的蒙特塞尼山脈（Montseny Massif）登山。兩人出發時原本是好天氣，卻在爬上1706尺高的峰頂時，天氣突然變得惡劣，隨之降下冰雹。

▲兩人在冰雹中擺拍時，一道閃電突然劈下。（圖／翻攝自YouTube／Let me Trend）



從影片中可以看到，這對夫婦當時已經站在山頂準備輪流拍照留念，瑪格達在冰雹中擺好姿勢後，一道「紫光」閃電瞬間劈了下來打在地上，還伴隨著巨大聲響，夫妻倆隨即被震飛，馬賽爾也摔得四腳朝天，但兩人卻幸運地毫髮無傷。報導中指出，這對夫婦在當時都沒有看到閃電，也不確定當時的情況，直到回家後看到影片才知道，原來自己在「鬼門關前走一回」。

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▲夫妻倆隨即被震飛。（圖／翻攝自YouTube／Let me Trend）

瑪格達於受訪時表示，「看到影片後感到相當驚訝，因為當時雖然有下冰雹，但卻完全沒有雷聲以及閃電。」而丈夫馬塞爾也在一旁補充說道，事後的確有聞到燒焦的味道。夫妻倆的親友甚至開玩笑說，「這根本是奇蹟，應該趕快去買彩券才對。