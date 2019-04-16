出動400消防員守住巴黎聖母院　專家分析3大挑戰：值得嘉許！

▲消防人員在法國巴黎聖母院值勤。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

法國巴黎聖母院當地時間15日發生火災，消防專家表示，共有3個原因使得火勢難以撲滅，那就是木製的屋頂橫梁、石質外部以及高聳的哥德式建築。他不忘讚許400名消防人員的努力，最後仍保留住大教堂大部分的建築，值得嘉許。

CNN報導，聖母院大教堂擁有數百年歷史，這次火災最大的困難包括木製屋頂會讓火勢快速蔓延。美國聖路易消防局前隊員法夫爾（Gregg Favre）表示，在最初的20分鐘內，這顯然是一場嚴重的火災，消防員出發前就處於劣勢。

一旦屋頂開始燃燒，石質外觀使得外面的消防員難以接觸到火源，而且石頭會變熱，呈現在裡面悶燒的情況。此外，聖母院的高度也充滿挑戰，替火勢帶來額外的氧氣，使情況越來越複雜。

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▲法國當局出動400名消防人員控制住火勢。（圖／路透）



美國總統川普（Donald Trump）透過推特建議，可以在空中使用灑水飛機，「必須盡快行動！」對此，紐約約翰傑刑事司法學院消防科學副教授科貝特（Glenn Corbett）駁斥，這個方法並不實際，沒有飛機駕駛員可以快速在空中灑水，而且在熱空氣中也無法駕駛直升機，空氣太過稀薄。

法國公民安全機構「人民安全」（Securite Civile）表示，從空中傾倒水可能會破壞聖母院的結構，進而導致建築物受到更大損害。最重要的是，儘管面對巨大挑戰，400名消防員還是留住大教堂的主要外觀。

▲法國巴黎聖母院原本壯麗的外觀。（圖／記者黃凱翊攝）



紐約市消防局前專員埃森（Thomas Von Essen）曾在911恐怖攻擊時值勤，他這次十分讚賞法國消防員的努力。法夫爾也強調，消防員能夠控制住蔓延的火勢，保留了大部分的建築物，包括2座鐘樓，「這是一次重大的消防事件，那些消防員應該大大受到讚賞。」

根據《衛報》最新消息，聖母院的火勢已經完全撲滅，專家與建築師將會見面，評估損壞的情形並確定這座歷史古蹟是否穩定。至於詳細的火災原因也會持續調查。

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