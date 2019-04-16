川普建議派「消防飛機」救巴黎聖母院惡火　餿主意秒被法媒打臉

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

災難性大火在法國時間15日傍晚吞沒巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）的尖塔和屋頂，驚悚畫面讓全世界人們都震驚不已。美國總統川普（Donald Trump）稍早在推特上表示哀慟，也提議應盡速出動消防飛機，但卻馬上遭法國媒體打臉。

擁有850年歷史的大教堂屋頂在15日5時許竄出烈焰，當局出動大批警消灌救，撲滅火勢後仍徹夜進行降溫工作，鐘樓及石製外牆才堪堪保住。大火開始後不久，川普便在推特上發表他的看法，「看著巴黎的巴黎聖母院起火真的是太可怕了。也許可以用消防飛機把火撲滅，動作一定要快！」

但英國《鏡報》指出，為避免破壞聖母院、傷及附近民眾，當局無法從空中向教堂灑水。法國第二大報《世界報（Le Monde）》則說明，消防飛機以高速向地面射出約6噸的水，極有可能對建築物周遭的民眾造成危險，因此鮮少在城市及其周圍地區派上用場，「這樣的力量可能嚴重破壞大教堂僅剩的結構，且飛行員必須對向教堂灑水的後果負刑事責任。」

令人慶幸的是，在火災發生以前，聖母院正進行一項為期10年的翻修工程，屋頂豎起大量支架。尖塔周圍代表12門徒和4福音的灰綠色雕像因嚴重腐蝕，先行被吊離現場進行修復，幸運逃過一劫。但當地媒體指出，這項耗資6800萬美元（約新台幣20億元）的翻修工程極有可能就是引發火災的關鍵。