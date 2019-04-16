聖母院大火…名嘴亂噴陰謀論「法國911」　主播直接中斷訪問

▲巴黎聖母院失火。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

法國巴黎聖母院（Notre Dame）當地時間15日發生大火，目前情況已得到控制。《福斯新聞》（Fox News）主播史密斯（Shepard Smith）當時進行連線時，訪問到法國名嘴卡西帝（Philippe Karsenty），然而受訪者不斷散播「陰謀論」的消息，促使主播直接霸氣結束直播。

卡西帝是法國前政治人物，平時在媒體的身分則是評論員，他15日受訪時表示，巴黎聖母院的火勢看起來就像911恐怖攻擊事件，「這就像911，這是法國的911，這是很大的震撼」、「教堂存在超過850年，就算是納粹也不敢摧毀它」。

史密斯聽聞後暫時沒有回應，卡西帝則繼續發表他的陰謀論，他指出，近年來法國各地的教堂每周都有被破壞的例子，「當然，你會聽到政治正確的故事，告訴你這次（火災）可能是一次意外。」

對此，史密斯終於忍不住，直接打斷受訪者的發言，「先生，我們不會在這邊去猜測我們不知道的原因。如果你有其他觀察，或是你知道什麼，我們很樂意去得知。」

被打斷的卡西帝似乎還不想結束，他警告觀眾必須做好準備。史密斯則決定直接中斷訪問，他冷靜告訴聽眾法國官方的消息，火災可能發生在大教堂後方，或許與原本的修繕工作有關，他還指出卡西帝的消息來源並不正確，陰謀論沒有價值且對社會有害。

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▲巴黎聖母院原本壯麗的外觀。（圖／記者黃凱翊攝）



事實上，卡西帝早就是爭議人物，他2008年當選為塞納河畔訥伊（Neuilly-sur-Seine）副市長，2013年被判犯有誹謗罪。

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