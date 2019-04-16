鐵棒插頭貫穿左前額　命大男「意識清醒能講話」奇蹟保命

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印度一名建築工人在工地進行維修工作時，不小心跌入一口井裡，被一根鐵棍從右側太陽穴附近插入，並在左側前額附近穿出，神奇的是，頭顱遭貫穿的他竟然意識清醒，還能與旁人進行對話，最後奇蹟保住一命。

來自印度中部巴拉加特縣(Balaghat)的21歲男子巴赫(Sanjay Bahe)，頭顱遭一條超長鐵棍貫穿後被送至附近貢迪耶(Gondia)的BJ醫院進行急救，從X光照片可看到，這條鐵棍從他大腦右側貫穿至左前額，但他竟然能保持清楚意識，直到抵達醫院後血壓突然驟降，性命一度危殆，歷經90分鐘的緊急手術後總算脫離險境，刺穿他頭顱的鐵棍不但完好被取出，受傷處幾乎沒有出血或是周圍區域受傷。

領導神經外科團隊的吉里(Pramod Giri)博士表示，鐵棍距離病患大腦主要靜脈只差幾公釐，手術難度十分高，「在這種情況下為病患施行麻醉是很困難的，我小心翼翼地進行手術，才沒有對周遭組織造成傷害，否則很有可能導致腦膜炎等併發症，幸好他手術後恢復得很好，我們後續也會持續追蹤做好預防。」

▼男子手術後不但鐵棍完整取出，甚至出血情況也不嚴重。（圖／示意圖／達志影像）