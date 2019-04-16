他3D雷射繪圖完整建模聖母院　「10億數據庫」助重建

▲巴黎聖母院15日大火讓全世界震驚。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

法國巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）慘遭祝融，但錯綜複雜的哥德式建築要重建可能需要數年至數十年的時間，不過，去年底剛過世的藝術史學家塔隆（Andrew Tallon），所建構的3D雷射掃描繪圖為完整重建教堂帶來了一絲希望。繪圖透過教堂內外50個地點的掃描資料建構完成，內含超過10億個數據，「精準到5毫米之差」，也讓網友們期待這些資料帶來的助力。

▲網友期待這份資料庫能幫助聖母院重建。



綜合外媒報導，瓦薩學院教授塔隆從小便熱愛哥德式建築，尤其沉迷於巴黎聖母院，渴望更了解如此宏偉精巧的建築是怎樣被創作出來的，長大後的他在哥倫比亞大學藝術史教授默里的介紹下，接觸了3D雷射掃描，並利用該項技術掃描了超過40座歷史建築，其中便包含聖母院。

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▲巴黎聖母院15日大火景象。（圖／路透）



3D雷射掃描測出的比例精準，不會遺漏任何事物，例如將儀器安裝在三角架上，透過光束及反彈點測量，每個反彈點用彩色記號標示，便可逐步建構出教堂的3D立體影像。塔隆受訪時曾表示，「利用這種做法，誤差能精準到5毫米內」。

為了更加易於管理與美觀需求，塔隆想出一個辦法將雷射掃描影像結合在一起，便是從相同拍攝地拍攝球形全景照，最後再將照片映射至雷射光線產生的掃描點上，讓兩者嚴絲合縫。以此方法，塔隆在聖母院內外50多個地點反覆拍攝掃描，收集了超過10億個數據點，成功建構出聖母院細部的完整結構，並以此成果在2015年時接受《國家地理頻道》專訪。

▲▼瓦薩學院藝術史教授塔隆以3D雷射建模，建構出聖母院建築細部樣貌。（圖／mappinggothic.org官網）



雖然塔隆並非是首位想到可以使用雷射掃描解構哥德式建築的學者，但他是第一位用該技術建構中世紀建築的研究先驅。這份鉅細靡遺的龐大研究資料也讓後世能透過解構，設法重建此次被燒毀大半的聖母院，也讓因文化瑰寶遭毀而哀悼的網友們精神一振。

塔隆本人已於去年底時不幸逝世，愛荷華大學的建築史學家羅伯特說，「他與他的導師馬克都一樣熱愛這座美麗建築，我很高興在他們有生之年中，沒有看到這令人悲痛的一幕。」