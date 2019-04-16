妻生完4胞胎就離世...超級奶爸「一手抱4個」拾起悲傷大秀萌照

▲卡洛斯一邊撫平喪妻之痛，一邊打起精神撫養4孩。（圖／翻攝自推特／@blvckcouples）



國際中心／綜合報導

養一個孩子就很辛苦了，何況是「一次4個」！美國亞利桑那州33歲的卡洛斯（Carlos Morales）是4胞胎的父親，他的妻子在孩子們出生的當天就不幸離世，卡洛斯一邊撫平喪妻之痛，一邊打起精神撫養4孩，成為廣受敬佩的「超級奶爸」。

據Briefly報導，卡洛斯的妻子艾瑞卡（Erica）在懷孕期間狀況都非常良好，甚至常常在自己的臉書上記錄著每次產檢後的狀況。然而，艾瑞卡卻在2015年1月分娩時，因嚴重大量失血導致休克，幾個小時後便不幸去世。儘管失去妻子的卡洛斯受到巨大的打擊，但他還是鼓起勇氣，在身邊親友的教導下撫養孩子。

由於當時新聞沸沸揚揚，卡洛斯在把孩子們帶回家後，立即得到許多善心網友的援助，甚至收到了來自美國喜劇演員、電視節目主持人史蒂夫哈維（Steve Harvey）所贈送的禮物以及每個孩子各一萬美元的讀書基金。據報導，這4胞胎最後分別被命名為為Carlos Jr.、Tracey、Paisley、Erica，其中一位孩子的名字還特別以他們的母親來命名，以示紀念。

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▲四胞胎分別為Carlos Jr.、Tracey、Paisley、Erica。（圖／翻攝自推特／@blvckcouples）



卡洛斯至今雖然還是無法接受摯愛的妻子已離去，時不時地想起她。他更感嘆表示，雖然獨自撫養4個孩子真的很累，但當想起他們的時候，煩惱跟悲傷就都消失了，好希望艾瑞卡能親眼看見孩子們學會爬行、學會走路，「我經歷了生命中最美好的一天和最糟糕的一天，而且是接著發生的。」

如今已經過了4年，卡洛斯一家人的故事仍感動眾人，近期又在推特上流傳著，網友紛紛大讚卡洛斯是個好榜樣，並留言表示「能在沒有妻子的幫忙下撫養孩子，真的不容易」、「就算是父母雙方一起撫養一個孩子就很不容易了...何況是4個」、「令人敬佩、尊敬！」、「不少人要自己撫養一個孩子就會直接嚇跑了」。但也有網友認為「照顧自己的孩子本是天經地義，沒什麼好稀奇。」