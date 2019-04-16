連燒13車！黑衣男「汽油+打火機」縱火...正義哥「棍棒」幫制伏

國際中心／綜合報導

加拿大埃德蒙頓市（Edmonton）日前出現一名身穿黑衣、頭戴黑帽的男子，手拿著汽油罐和打火機，在路邊無故「看到車就燒」，且一連燒了13輛汽車，令車主無奈又生氣，也讓附近民眾感到恐慌。

據《每日郵報》報導，從網友發布在Reddit的影片中可以看到，12日晚上8點左右，這名瘋狂男子手上拿著紅色的汽油罐，只要見到停在路邊，或者是行駛經過的汽車就會朝它們噴灑汽油，導致路面以及汽車車身起火。

▲22歲男「看到車就點火」。（圖／翻攝自Reddit）



目擊者表示，當時突然聽到有人大叫著火了，所以趕緊湊去看看，「這名詭異男子在縱完火後，無所事事地行離開，途中還舉起雙手像是在歡呼，引起路人注意，最後他更將汽油關拋起扔在路邊、後背包也直接丟落地，一連串詭異行徑都懷疑該男精神狀況非常不穩定。」

從影片中最後可見，黑衣男後來走進咖啡廳內，而現場一位身穿紅夏威夷襯衫的正義人士尾隨著將他攔住，隨後也出現另一名手持棍棒的民眾前來幫忙。最後大家合力抓住了男子，將其壓制在地，警方也隨後趕上將他逮捕。

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▲22歲男「看到車就點火」。（圖／翻攝自Reddit）



據報導，警方表示，這名縱火嫌犯是22歲的男子蘇頓（Malice Sutton），他將被控14項有關縱火造成的傷害，以及4項擁有燃燒物質和1項使用武器襲擊等罪名。而此事件共造成13輛車受損，但幸好無人受傷。