彌撒到一半警鈴大響！聖母院閣樓冒濃煙燒毀　外媒：初判維修工程釀禍

▲巴黎聖母院陷火海。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

法國著名天主教堂巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）15日遭大火重創，教堂尖塔更在濃濃黑煙中倒塌，巴黎檢察官辦公室的調查人員已開始聽取現場件建築工人的證詞，初步推斷可能是教堂的修復工程惹禍，不過也有法國媒體指出，火災發生當下並無進行任何修繕工程。

巴黎聖母院目前正在進行為期10年的翻修工程，耗資約6800萬美元（約新台幣20億元），其中在尖塔周圍代表12門徒和4福音的16座灰綠色雕像，因嚴重腐蝕先行被吊離聖母院，運送至法國西南部修復，才幸免於難。儘管當局還未正式公布火災原因，但外媒皆指出，恐怕就是翻修工程導致這場火災。

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▲復活節前遭燒毀，十二門徒像意外逃過一劫。（圖／達志影像／美聯社）



▲巴黎聖母院 。（圖／記者洪聖壹攝）



經過400多名消防人員4小時全力搶救，巴黎聖母院大火已經減弱，然而尖塔頂部三分之二已遭燒毀，屋頂完全坍塌，最後保留了主體建築及2座塔樓結構。

CNN報導指出，教堂發言人在事後表示，火災警報在第一時間響起，幸好在幾天才進行過消防演練，所以非常快速的疏散了教堂內的民眾。現年70歲的洛切特（Francois-Xavier Lochet）當時正在現場做彌撒，結果突然聽到警鈴大響，蓋過所有的禱告聲，一開始大家都搞不清楚狀況，直到保全對著牧師說，「這不是開玩笑的，大家得快點離開。」隨後就看到滾滾濃煙不斷從教堂內竄出，洛切特悲傷地說，「我從12歲就在這裡，這是我在世界上最喜歡的教堂，這是歐洲歷史上的一大悲劇。」

▲▼民眾聚集在聖母院外祈禱。（圖／路透）

