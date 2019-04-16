「屬於我們的歷史正在煙消雲散...」法國人圍巴黎聖母院跪地痛哭

▲親眼看到尖塔落下的民眾都感到不可置信 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）在當地時間15日傍晚發生嚴重大火，一把大火燒毀擁有856年歷史的大半建築，令巴黎民眾心痛不已。現場民眾幾乎整夜未眠的守著聖母院，有民眾受訪時痛哭表示，「屬於我們的歷史正在煙消雲散，巴黎再也回不去了。」

據《法新社》報導，在當地時間晚上7點50分左右，聖母院在持續燃燒下，屋頂與尖塔倒塌到火海中，現場這時傳出一陣悲鳴。無情烈火在燒了4個小時後，在當地時間晚上10時許，火勢才逐漸減弱。許多巴黎市民徹夜守著聖母院，緊盯著消防員救火的最新進度，每當消防車經過時，民眾便用鼓掌與歡呼來感謝他們守護這珍貴的國家資產。

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▲▼巴黎聖母院在法國人心中有著重要地位，大家都相當不捨。（圖／路透）

有民眾親眼看著巴黎聖母院被大火吞噬，不停痛哭，完全無法回答記者問題，也有許多人一聽說聖母院已經陷入火海後便騎自行車趕來現場，其中一名42歲的Benoit難過表示，「這真的太不可置信了，我們的歷史正在煙消雲散中...」；另一名30歲的Philippe則說，「巴黎的美已經全部毀掉了，這個城市將永遠不復以往。」他補充說道，「現在是時候該祈禱了。」

37歲的Jerome Fautrey表示，「現在我們的首要任務是需要知道這一切是怎麼發生的，世界上這麼多事情正在發生，為什麼會是聖母院？也許這是來自『神』的旨意也不一定。」他更感嘆說道，「結束了，它已經結束了，我們永遠無法再看到它了。」

▲巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）火災。（圖／路透社）