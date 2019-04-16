NASA最新報告：科學家4度觀測到「隕石撞月球」竟噴發珍貴水分

▲由於大氣層極稀薄，月球表面常受到隕石的撞擊。月球示意圖。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國太空總署（NASA）今（16）日報告指出，科學家觀察到當隕石撞擊月球表面時，衝擊波會讓地面下稀薄的水分子以水蒸氣型態噴發而出，逸散到稀薄的月球大氣層中。

NASA與霍普金斯大學應用物理實驗室合作本次任務，透過大氣環境探測儀器（LADEE），從2013年到2014年4月間，圍繞在月球軌道上蒐集大氣結構與相關成份。透過LADEE，科學家4度觀測到當隕石深度撞擊月球表面時，月球風化層稀薄的水分子化為蒸氣，逸散至大氣層中，雖然有約3分之2的水分子將逃逸到外太空，卻有約3分之1江流在月球表面。

NASA科學家理查德表示，「月球大氣層過去長期缺乏水（H2O）或羥基（ＨO），雖然學界仍在爭論這些氫氧化合物在月球中的多寡及分布，但本次發現中，我們觀測到當隕石撞擊，便有蒸汽釋出」。而霍普斯金大學的Dana Hurley則表示，「肯定有些蒸氣來自於月球本身，因為釋放出的蒸氣量都大於隕石本身含水量。」

研究團隊指出，為了釋放水蒸氣，隕石必須穿越蓬鬆的月球地表至少8厘米深，到達乾燥底層下方，接觸到一個較薄的風化層，在該岩層中，水分子會依附在土壤及岩石上，濃度約為百萬分之200至500左右，雖然比地球上最乾燥的土壤更乾，卻以足夠在隕石的衝擊波影響下釋放蒸氣。

該項研究被16日公布在地球自然科學上。科學家認為，形成這些蒸氣的水分可能歷史悠久，最遠可追溯到月球形成時期，該發現也有助於解釋月球極地附近隕石坑陰影內的水冰沉積，以及月球地質演變，並能有助挖掘人類未來在月球的可利用資源。