4寶爸浴室摔腦…從此「聞牛排像死魚」　曝唯一心願：想再聞老婆香

▲羅賓森（Joel Robinson）在浴室重摔後，從此「嗅覺倒錯」。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲製作蜂蜜酒的羅賓森（Joel Robinson）數年前在浴室跌倒摔傷頭部，腦內的嗅球（olfactory bulb）嚴重受損，導致咖啡、吐司、牛排等美食對他而言，聞起來都像餿水一般臭。他說，痛苦的日子沒有老婆和小孩的支持，「我不知道現在還會不會在這裡」，如今他的願望是「我希望能夠再聞到我老婆的味道」。

綜合外電報導，住在卧龍崗市（Wollongong）、和妻子育有4個孩子的羅賓森在浴室摔傷頭部後，因嗅球功能受損從此「嗅覺倒錯」，如今他所能聞到的味道只有「死魚和餿水味」。他說，「現在我只能這樣描述我聞到的任何東西。」

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▲如果恢復嗅覺，羅賓森想做的第一件事，就是再聞一次老婆的香味。（圖／翻攝自臉書）

不同於嗅球位於大腦最前端的大部分脊椎動物，人類的嗅球在眼睛後方的位置。嗅球的組成結構是主嗅球及輔助嗅球，由篩板固定住，並透過篩板中的「篩孔」與嗅神經連接。

「嗅覺倒錯」（parosmia）會使患者大腦接受氣味刺激後無法解讀出正確味道，反而產生死魚味的幻覺。該症狀通常起因於中風、腫瘤和癲癇等腦部損傷，在神經中的傳導速度比實際氣味更快、更直接，並且完全扭曲患者的嗅覺。不過臨床經驗中，嗅覺倒錯的症狀很可能會隨著時間而減緩。

摔傷頭部後，羅賓森放棄船長的職位改從事蜂蜜酒製作，「生產酒精飲料能夠幫助我的大腦自動修補」，「這代表我調制出的口味會非常獨特，和有正常嗅覺的同業調製出的很不一樣」。他說，或許因為自己的特殊狀況，能夠創造出獨特的蜂蜜酒也不一定。

「如果我能夠恢復正常的嗅覺，我最想要聞到的是我老婆內芮妲（Nerida）的味道」，羅賓森說，他願意犧牲其中一肢，只為了和孩子們坐在一起時不會因為聞到腐臭味而覺得噁心。他希望能夠和家人一起到海邊，坐起一起時聞聞他們、擁抱他們，就像家裡的一份子。