慎入！鱷魚「叼著人腿」準備吃大餐　清晰腳趾嚇壞路人

國際中心／綜合報導

巴西有隻鱷魚被拍到「叼著人腿」在河裡悠游，準備把午餐打包回家享用，路過居民見到這景象簡直嚇壞，趕快拿出手機錄下整個過程，整支完整人腿連腳趾都清晰可見，讓人看了頭皮發麻。

近日巴西一名網友在《Liveleak》網站上傳一段影片，從畫面中可以看到拍攝者躲在樹叢中捕捉這一幕，只見鱷魚叼著一隻疑似男性的腿，在水中緩緩地前進。目前尚不清楚死者的身分，當地警方正在搜索附近一帶，試圖找到遺體其他部位。

▲拍攝者小心翼翼躲在樹叢裡錄下這一幕。（圖／翻攝自Liveleak）



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▲鱷魚隨後就叼著人腿潛入水中。（圖／翻攝自Liveleak）



據了解，這已經不是巴西第一次傳出鱷魚吃人，47歲的農夫奧利維拉（Adilson de Oliveira）2017年一如往常到河邊工作，卻就此人間蒸發，當地人看到鱷魚肚子異常腫大，變懷疑奧利維拉是被吃掉了，於是將鱷魚開腸剖肚，果然發現體內有人體殘骸、毛髮等等。

印尼上個月也發生類似意外，一名30幾歲工人到油棕園工作時，一隻鱷魚突然衝出水面將他直接拖下水，隨後工人就消失在水面，後來警方總算抓到這隻兇猛鱷魚，從他的肚子內取出被害工人的遺骨。