路透：美貿易談判放軟姿態　不逼中國削減產業補貼

▲美中3月展開第8輪貿易談判。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

《路透社》報導，2名消息人士透露，美國貿易談判代表已經放軟姿態，不再強硬要求北京必須削減國內產業補貼，而會把重心放在改善其他問題上，包括加強知識產權的保護，以及讓美國商品有更多機會進入中國市場等。對此，美國貿易代表署辦公室並未做出回應。

報導援引消息人士的說法指出，為了在下個月達成貿易協議，美國談判代表不再堅持北京削減對國內產業的補貼，這個要求先前引發北京強烈反彈。世界兩大經濟體進入貿易戰已9個月，為此花費了數十億美元，連帶影響金融市場與其他供應鏈。

美國總統川普對價值2500億美元的中國商品徵收關稅，要求北京停止數項政策，像是對國內產業給予補貼；華府認為，這個政策會傷害美國與中國公司的競爭。

事實上，產業補貼的問題相當棘手，北京會向國營企業提供補貼，也讓這些公司享有稅收減免，中國國家主席習近平加強了國營企業在經濟中的力量。不過，消息人士表示，美方已在產業補貼上做出讓步，雖然還是會討論，但不會要求每個細節。

據了解，美方會把重心放在其他更能被解決的問題上，如改善知識產權的保護等；中國已承諾會處理這些議題。熟知貿易談判的消息人士表示，若美國認為改變中國經濟運行的方式就代表成功，這其實永遠不會發生，因為習近平不會接受「不值得」的交易。

企業補貼與稅收減免一直是中美之間的摩擦來源，華府認為，北京沒有遵守世界貿易組織的義務。美國貿易代表署2月向國會提交的報告指出，中國持續保護企業補貼，可以免於世界貿易組織的審查。