加拿大卑詩省爆4死槍擊案！　槍手「奔襲3地殺人」後自首

實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大卑詩省彭蒂克頓（Penticton）於當地時間15日上午在不同地點發生3場槍擊案，造成4人死亡，為1名槍手奔襲3地殺人的案件。犯嫌已在1小時後自行至警局自首，目前全案進入調查階段。

▲▼加拿大卑詩省彭蒂克頓（Penticton）發生4死槍擊案，警方初步推測為鄰里糾紛。（圖／路透）



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據加拿大媒體報導，當地時間15日上午10點半左右，一名男子在彭蒂克頓市中心開槍射殺一名男子，隨後前往約5公里外的康沃爾大道等地射殺1男2女，總計造成4人死亡。據了解，4名受害者與兇嫌互相認識，為一次具針對性的案件，但尚未確認犯案動機，目前警方堆測可能是因為鄰里糾紛。

而當時在場的民眾則表示，「聽到槍響後，我到外面查看發生何事，結果看到有個男人拿著槍慢慢閒逛，不久之後便看到疾駛而來的警車，還有一架直升機在社區上空盤旋」。大多數民眾傳言最後一次有人目擊殺手時，犯嫌正步行穿越威斯敏斯大道到海恩斯街。

60歲的男姓兇嫌則在案發一小時後，自行至當地騎警隊警局自首投案。當地警方則表示，已拘留犯嫌，並扣押兇手的車輛，目前有超過30名警力正積極調查犯案動機及事發經過。