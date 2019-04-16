影／十二門徒像大難前夕「頭身分離吊走」倖免　巴黎聖母院尖塔全毀

▲ 十二門徒像被吊離聖母院。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院在當地15日傍晚夏令時間6時許爆出惡火，失火點位於教堂閣樓處，導致屋頂燒毀、尖塔坍塌。所幸火災發生前，巴黎聖母院正進行翻修工程，尖塔周圍的16座石灰綠色雕像暫時被運走，倖免於難。但諷刺的是，火災的起因極有可能正與這場耗資6800萬美元（約新台幣20億元）的工程有關。

建於12世紀的巴黎聖母院歷經風霜，在17、18世紀曾進行大規模翻修工程，在15日火災以前，正接受一項為期10年的工程，屋頂周圍豎起許多支架。代表12門徒和4福音的16座灰綠色雕像因嚴重腐蝕，11日先是被「頭身分離」，再以起重機吊起，被運至法國西南部進行修復，因此得以逃過在火災中被吞噬的命運。

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▲ 十二門徒像運走前被頭身分離。（圖／達志影像／美聯社）

聖母院發言人菲諾特（Andre Finot）悲傷的表示，「一切都在燃燒，沒有任何東西會留在架構上。」當地網友則在推特上表示，「就在4天前，16尊雕像從巴黎聖母院的尖塔上被取下，我對此感到非常感激。至少12門徒和4福音（聖路加的閹牛、聖馬可的獅子、聖若望的鷹、聖瑪竇的天使）是安全的。」

這場惡火的起火原因目前尚不明確，《美聯社》則指出，「在這項耗資6800萬美元的翻修工程之下，這些雕像在一個多世紀以來首次被移走。但諷刺的是，法國媒體暗指，火災可能是由此次翻修所引發。」

▼ 火舌自巴黎聖母院屋頂竄出。（圖／路透社）