5歲籃球男孩「抱成一團」打氣　暖心瞬間老爸嘆：值得大人學習

▲4名年幼的男孩抱在一起互相打氣。（圖／翻攝自推特／@gurpreetdhillon）

國際中心／綜合報導

加拿大布蘭普頓（Brampton）一群5歲男孩的純真友誼為人們上了一堂課，他們在籃球訓練過程中，不分你我的擁抱彼此，互相給予鼓勵，讓見到這個場景的成年人都忍不住讚嘆。這支短片由其中一位孩子的父親市議員辛迪龍（Gurpreet Singh Dhillon）上傳到社群網路，獲得了2萬個喜歡和400多則轉發，運動頻道ESPN也推文分享了這段溫暖時刻。

根據加拿大廣播電台報導，短片中的4名小男孩在練習期間被教練要求聚在一塊互相鼓勵。結果他們伸長雙手，擁抱身邊的隊友，互相說笑，教練從另一頭回來時，正好見到了這溫馨的一幕。

其中一位男孩的父親辛迪龍當時與妻子在看台上，「我猜他覺得在比賽開始前，必須藉由擁抱凝聚團隊，所以我拿出手機捕捉下這一幕。」

辛迪龍沒有預料到這段影片會引起轟動，這一幕純真的場景觸動了許多人的心，「有時候身為成年人，我們總會將自己區分不同的群體、可能會批判他人，我們能向孩子學習的事還有很多。」，他期許能夠讓孩子們保持這份天真，並打算過幾年再讓兒子知道網路上所發生的事。

▼教練回來發現男孩們抱在一起。（圖／翻攝自推特／@gurpreetdhillon）

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