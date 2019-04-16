歐盟下令禁止進口！義大利警「查扣800顆皮蛋」：不適合人類食用

▲小吃店常常會將皮蛋配上豆腐當作一盤小菜。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

義大利警方這幾天在當地華人店鋪查扣800顆皮蛋、鹹鴨蛋，並形容這是「不適合人類食用」的食物。據了解，排斥皮蛋的不只義大利，其實整個歐盟都禁止進口，而且這批皮蛋沒有標示清楚的食物標籤，也觸犯了歐盟相關法律，所以必須被沒收。

綜合外媒報導，這間店鋪位在西西里島（Sicilia）卡塔尼亞省（Catania）。警方表示，雖然皮蛋在大陸是很常見的特色食物，但是「禁止在義大利販賣」，而且來源也沒標示清楚，光這點就違犯了歐盟法律，已經將2名華人店主通報給衛生機構。

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▲雖然皮蛋在台灣很常見，但很多外國人都不敢嘗試。（圖／CFP）



事實上，皮蛋（century egg）對外國人來說，一直是個難以接受的食物。美國CNN的iReport專欄2011年6月曾將皮蛋評為「世界最噁心的食物」之一，讓不少皮蛋的擁護者都跳出來抱不平，認為這只是飲食文化差異，不該隨意批評其他國家的特色美食。

於是CNN同年7月6日便在網站PO出聲明，「無意造成任何冒犯」，願意尊重各國飲食差異，並向所有喜愛皮蛋的華人致上誠摯歉意。

義大利皮蛋、鹹鴨蛋被查扣的消息傳出後，網友紛紛留言「可憐的皮蛋，不吃給我呀！」「這2樣東西含的有害物質超標，達不到他們國家食品衛生標準吧」、「每個人的口味不一樣，什麼叫不適合人類食用」。

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