小轎車遭「2卡車夾心輾壓」粉碎　司機只剩一隻手露在外面

▲巴西發生3車追撞的恐怖車禍，司機被卡在車身扭曲變形的車裡。（圖／翻攝自YouTube／BSW TOPSTORIES）

國際中心／綜合報導

巴西一名35歲司機日前行駛公路時遇上恐怖車禍，開著小轎車的他，慘遭追撞的2台卡車卡在正中間，車身嚴重壓扁變形幾乎全毀，他整個人則卡在殘破的車殼裡，救援人員從車窗望去只能看到一隻手，令人擔心可能已經遭遇不測。

35歲男卡多佐(Davi Cardoso)11日下班後，在距離里約熱內盧(Rio de Janeiro)以北437公里的美景市(Belo Horizonte)開車回家，行駛上公路時正好遇到交通尖峰時刻，沒想到後方白色卡車突然暴衝衝進前方紅色卡車，導致他的車被卡在2台卡車中間。

從現場影片可看到，3台車撞成一團的恐怖畫面，尤其是卡多佐的轎車被撞得最慘，扭曲變形的車身完全卡在2台卡車的車輪底下，只剩下約30公分的縫隙，當大家都以為卡拉佐凶多吉少時，有目擊者意外發現他可能還活著。當大家幫忙移開擋風玻璃後，卡拉佐雖然只剩一隻手露在外面，但他微微揮手，讓人知道他還保有意識。



警方表示，當時紅色卡車前方車輛在沒有警示的情況下突然變換車道，導致紅色卡車緊急剎車，卡拉佐後方的白色車輛可能剎車不及，才會持續往前衝，整台車輾壓上卡拉佐再撞上紅色卡車，「沒有人認為，在這樣的情況下卡拉佐還能活著，但他當時發出微弱的聲音，乞求大家『救我出去』。」

救援小組派出起重機將壓在小轎車上的卡車拉起移走，並使用充氣裝置作為支撐，確保進行搶救時受害人能夠有足夠的空間脫困，最後花了3小時才終於救出卡多佐，事發當時因為他剛好跌到全車唯一沒受到毀損的汽車座位下方，且汽油並沒有從受損車輛中外漏出來才能保住性命，送醫後雖然身受骨盆骨折、腿骨折等重傷，但沒有性命危險。