福島核一廠三號機「燃料棒取出作業」啟動　晚了4年

▲ 核一廠工作人員遠端操控取出燃料棒。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

2011年3月11日，規模達9.0的大地震襲擊日本，引發有史以來最嚴重的核災。時隔8年，福島第一核電站（Fukushima Daiichi）發生熔毀事故的三號機組燃料池中的燃料棒終於在15日展開拆除工作，較原先規劃的時間晚了4年又4個月。

311地震和隨後的海嘯發生後，東京電力公司（Tokyo Electric Power Company，後稱東電）營運的核電廠發生部份熔毀，放射性物質擴散至太平洋及空氣中。當時的原子能安全保安院將這起事故定為7級，是為核災的最高級別，僅次於1986年的車諾比事件。

根據紅十字會說法，這起核災造成附近超過30萬人被疏散，還有2萬多人在地震和海嘯中死亡或失蹤、數十萬人失去家園。

東電在15日發表聲明宣布，將開始從三號機組的燃料池中移除燃料棒，「目前燃料池中還有566束燃料棒組件。除去剩餘的燃料棒是除役工作的一部分，將消除重大風險。」由於第一核電廠建築已經在災難中受氫爆影響，燃料棒必須盡快取出。

核電廠工作人員將使用一台遠端操作的儀器，將燃料棒組件一個接一個自燃料池轉移至水下運輸容器中。該容器經密封、清洗後，會以起重機裝上卡車，移至核電廠區內共同燃料池暫存。

事實上，燃料棒清除作業原定2014年年底啟動，至今已經延遲4年；目前東電的目標是在2020年以前完成所有清除工作。根據政府的廢爐進度表，預計2021年開始取出發生熔毀的核燃料。

另一方面，第一核電站操作人員2013年11月開始自受損的四號機組中移除約1500束燃料棒，耗資500億美元。在1980年至2015年間在核電廠工作的一名5旬男子死於肺癌後，政府在2018年9月證實他的死因與這項清理作業有關。