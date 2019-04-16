巴黎聖母院最寶貴「耶穌荊棘冠」搶救成功　千人齊唱聖歌守夜

▲ 巴黎聖母院中央尖塔已經被燒毀。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）15日傍晚發生大火，使這座巴黎指標性建築的屋頂被燒毀、尖塔倒塌，全法國及全世界都為之驚愕。所幸消防當局表示，已經保住石製建築外牆，免於崩毀；聖母院裡最重要的文物「耶穌受難荊棘冠」也搶救成功。

當地時間15日下午5時許，這座有擁有百年歷史的大教堂屋頂竄出火舌、吞沒尖塔，接著整個屋頂都被燒毀。火勢一直持續到晚上，消防員必須奮力阻止主要鐘樓倒塌，其中一人受到重傷，還好這是目前唯一的傷亡報告。

巴黎消防局局長加萊（Jean-Claude Gallet）指出，「我們確信，已經保住聖母院的2座鐘樓，主體結構也被保存下來」，但部分內部結構仍有倒塌的風險；消防隊員因此通宵進行降溫工作。

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▲ 巴黎聖母院位在巴黎市中心。（圖／記者黃凱翊攝）

這座大教堂坐落於塞納河的西提島上，標誌著巴黎的中心。數千名圍觀民眾站在塞納河和堤岸上的橋梁兩旁，望著被警戒線包圍的聖母院。有些人在守夜時唱著聖歌直至深夜，還有一些民眾徹夜背誦祈禱詞。

世界各國領導人都表達對這場災難的悲痛，同時慰問法國人民。法國總統馬克宏在推特上寫道，「和我們所有的同胞一樣，今晚看到我們所有人的一部分被燒毀，我感到很難過。」

大量煙霧飄過巴黎上空、灰燼覆蓋大片區域。當走過8世紀的大教堂尖塔倒下時，現場所有人都倒抽了一口氣。而消防隊員仍在濃煙中奮鬥、搶救無價的藝術品和文物。巴黎檢察官辦公室指出，已經對火災展開調查。警方出步研判，這是一起意外事故，並非蓄意縱火。

幸運的是，最高行政神職人員肖維（Patrick Chauvet）表示，聖母院最寶貴的文物——由蘆葦及黃金製成、擁有數百年歷史的荊棘王冠`（La Sainte Couronne d’Épines ）以及13世紀法國國王聖路易斯（Saint Louis，路易九世）的長袍已經被消防人員搶救出來；但部分大型畫作仍在火場中被吞噬。

▼ 耶穌受難荊棘冠。（圖／翻攝自Notre Dame de Paris）