擔心間諜！FBI突襲教授要他「回中國」　30名學者簽證遭美註銷

▲美國擔憂國安會受到間諜影響。圖為示意圖。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合外電報導

《紐約時報》報導，美國聯邦調查局（FBI）已實施一項反情報活動，禁止疑似與中國情報機構有關係的中國學者踏入美國，此舉某種程度將限制中國在美國展開的學術行為。

報導指出，朱峰（Zhu Feng）是中國研究國際關係的教授，他去年1月在洛杉磯國際機場吃午餐，準備搭機回到北京，2名FBI探員突然現身要他交出護照，並在他使用10年的美國簽證上用黑筆劃掉一些資料。他回憶，一名探員告訴他「回去中國」、「你會收到通知」。

事實上，中美關係正常化的40年間，華府向來歡迎中國學者與研究人員來到美國，即使北京通常不太願意互相開放。如今，美國這扇大門正在關閉，中美彼此加強了戰略上的競爭，美方開始懷疑，中國學者是否涉及間諜、商業竊盜以及政治干預行為。

FBI已展開反間諜活動，阻止可疑的中國學者與美國有所交流。根據中國學者的說法，30多位社會科學領域的中國教授、學術機構負責人、負責解釋政府政策的專家，這些人的美國簽證去年遭到註銷，或是需要重新審查。

美國務院一名官員透過書面回覆表示，美國執法部門認為，中國情報機構越來越會利用中國學者訪問的機會，將美國公民視為「收集情報的對象」。FBI則表示，不會證實或否認對學者採取的調查。

FBI局長雷伊（Christopher A. Wray）去年在參議院聽證會上表示，中國帶來整個社會的威脅，美國必須全面回應。總統川普則試圖打擊知識產權竊盜的行為，去年限制部分中國研究生的簽證，還警告美國生物醫學研究人員要小心，間諜可能會從實驗室盜取資訊。

一些專門研究中國領域的美國學者認為，如果只是毫無理由就禁止中國的社會科學學者，將會破壞美國在追求知識上「開放」、「合作」的聲譽。聖地牙哥加大21世紀中國中心主席蘇珊（Susan Shirk）表示，「我們疏遠了部分美國在中國的好朋友。」

不過，也有美國研究人員採取強硬立場，認為美中之間的交流早就成為「單行道」，只會有利於中國。他們指責中國拒絕向美國學者發放簽證，只因為這些學者會在「敏感話題」發聲。