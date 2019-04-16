巴黎聖母院大火惹淚　雨果188年前《鐘樓怪人》預言悲傷巧合

▲法國巴黎聖母院大火。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院當地時間15日發生大火，當局出動400名消防人員趕往救災，仍無法阻止屋頂崩落。事實上，法國浪漫主義作家雨果（Victor Hugo）的小說《鐘樓怪人》1831年出版時，文中就是以聖母院的建築為主體，而文內還有聖母院受到大火侵襲的場景，令人感嘆這個悲傷的巧合。

這場大火持續好幾個小時，聖母院大教堂具有象徵意義的尖塔燒毀倒塌，巴黎當地民眾驚聲尖叫，所幸目前火勢已得到控制。回溯到雨果的文學作品《鐘樓怪人》（The Hunchback of Notre-Dame），有場景就在描述聖母院發生大火，最後這座壯麗建築成為廢墟。

CNN報導，法國官員當地時間16日表示，目前已控制住火勢，也從燃燒的大教堂中搶救出幾件寶貴的文物。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）感謝消防隊員，讓大教堂的塔樓還存在，「最糟糕的情況已被避免掉了」，但對於這場火災，他依舊相當痛心，承諾未來會再舉辦一場重建大教堂的國際募款活動。

馬克宏表示，聖母院是法國人的歷史、文學與形象，是生活中的偉大時刻，「這段歷史是我們的，它燃燒了，而我知道很多法國人民的悲傷。」還不清楚火災的詳細成因，至少有一名消防員在過程中受傷，當時大教堂冒出濃厚黑煙，救援人員必須趕緊將藝術品帶出去。

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▲法國巴黎聖母院原先的模樣。（圖／路透）



住在巴黎的蒂博（Thibaud Binétruy）與同事要走回家時看到煙霧，尖塔落下時，他與其他人都忍不住大叫，也有人什麼話都說不出口，只能在旁默默流淚，「看到這樣的象徵符號在你眼前消失，真的太可怕。它存在很多年了，幾分鐘內它的一半卻消失了，真的瘋了，巴黎沒有聖母院，太瘋狂。」

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