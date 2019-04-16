巴黎聖母院現場目擊！李艷秋親拍「惡火景象駭人」：法國人的心都燒熔了

▲擁有850年歷史的巴黎聖母院發生大火，中央尖塔已經被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）15日傍晚發生嚴重大火，尖塔頂部三分之二已遭燒毀，屋頂完全坍塌。資深媒體人李艷秋親眼目擊聖母院火災的情形，親手拍下影片並上傳至臉書分享。她形容「12世紀的巴黎地標陷在一片火海中，火舌竄出，濃煙蔽天」，畫面非常可怕。

李艷秋在臉書粉絲頁「李艷秋的新聞夜總會」表示，她去聽一場在巴黎聖禮拜教堂（La Sainte-Chapelle）舉行的音樂會，是收藏耶穌受難時戴的荊蕀桂冠聖物的所在地，正好靠近聖母院，一路上氣氛越來越不對勁，消防車、警車頻頻逼著她坐的計程車讓路。

「我們在塞納河上最靠近聖母院的橋上望向聖母院，當時的景象極為駭人，這個建於12世紀的巴黎地標，陷在一片火海中，火舌竄出，濃煙蔽天。」李艷秋表示，晚上她看了電視新聞，記者形容，全法國人的心都隨著聖母院燒熔了，這不僅是法國的損失，也是人類文明的一大浩劫。

李艷秋說，3年前在巴黎也遇到百年洪水，羅浮宮史無前例關閉6天，聖母院也為了防洪而關閉，「今年，看著聖母院在我們眼前燒毀。雖然不是法國人，但心情仍然遺憾又沈重。」