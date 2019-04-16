《權力遊戲》爆雷服務！「簡訊劇透」每集30元推播…朋友追劇雷到哭

▲《冰與火之歌：權力遊戲》第8季第一集劇照。（圖／HBO提供）

記者楊絡懸／綜合外電報導

美國史詩奇幻電視劇《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）曲折的劇情總是給觀眾驚喜，最終季於台灣時間15日開播，若影迷們事先遭「爆雷劇透」，一定會少了追劇的樂趣，因此粉絲們都會盡量避開踩雷的機會。然而竟然有業者推出「協助爆雷」的服務，輸入資料就可以將最新的劇情傳送給朋友或「仇人」，讓他們再也無法享受觀看影集的樂趣。

「只要付0.99美元（約新台幣30元），我們就會在新的一集播出後，無情地用匿名的方式，發送劇透給你那些毫無防備的朋友！」Spoiled.io網站表示，他們研發出發送劇透的系統，只要花一杯飲料的錢，輸入指定對象的手機號碼，對方就會立即收到簡訊通知，內容寫著最新的劇情，破壞身邊好友的觀影樂趣。

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▲Spoiled.io網站表示，只要付0.99美元（約新台幣30元），新的一集播出後就會「爆雷劇透」給朋友。（圖／翻攝自Spoiled網站）

到底有什麼深仇大恨，需要這樣惡整朋友？影迷最在意的話題幾乎是重要角色誰會「領便當」及劇情走向。Spoiled網站為了順利吸引顧客上門，還寫下常見的「問答區」，提供顧客在決定惡整朋友前，好好參考相關的資訊。

Q：我付錢之後，會發生什麼事情呢？

A：下一集《權力遊戲》播出後，Spoiled網站就會立即傳送令人震驚的劇情，用簡訊的方式傳送至你輸入的電話號碼。

Q：我會看到對方的回應嗎？

A：會！當你預訂服務後，我們會寄給你一個連結，讓你查看對方的回應簡訊。

Q：為什麼這個服務需要花錢？

A：不然蘭尼斯特家族（Lannister，《權力遊戲》的角色家族）要怎麼付出代價？

Q：這是真的嗎？

A：是的，你可以看我們的相關報導，包括《衛報》和《華爾街日報》。

Q：為什麼你們要這麼做？

A：我們是從這篇令人愉快的故事獲得啟發。

Q：提利昂（Tyrion Lannister，《權力遊戲》角色）之後會怎麼樣？

A：我們是來劇透的，不是時空旅行。

Q：我可以傳跨國傳簡訊給朋友嗎？

A：可以。我們的簡訊烏鴉已經學會穿越狹窄的海洋，現在支持國際號碼！

Q：我的信用卡資訊安全嗎？

A：是的，Spoiled使用Stripe付款服務安全地處理所有交易。

Q：他們會知道是誰傳的簡訊嗎？

A：我誰都不是。

Q：如果他封鎖號碼怎麼辦？

A：我們服務很多號碼，就像神一樣。

Q：我不小心輸入了我自己的電話號碼，我會雷到我自己嗎？

A：好丟臉！你用註冊的電子信箱把正確的電話號碼傳給我們即可。

Q：你們晚上能睡得好嗎？

A：其實睡得很好。我有一台模擬海洋聲音的機器。

▲台灣觀眾都很期待《冰與火之歌：權力遊戲》。（圖／HBO提供）