惡火燒毀巴黎聖母院！馬克宏籲全球人才搶救　法富商豪捐35億重建

▲巴黎聖母院尖塔燒毀。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

興建於1163年的法國巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris），15日傍晚發生嚴重火災，一把大火燒毀擁有856年歷史的大半建築，令巴黎民眾心痛不已。法國總統馬克宏承諾，將展開募款行動，希望聚集國際間的力量，盡力修復建築，而法國開雲集團董事長兼執行長皮諾特立刻發布聲明，慨捐1億歐元（約台幣35億元）幫助重建。

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▲法國開雲集團董事長兼執行長皮諾特。（圖／達志影像／美聯社）



馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上表示，「我們的巴黎聖母院正在燃燒，今晚，法國人民的心也同樣被燒傷。」並指出，將在當地時間16日展開全國性的募款活動，更希望能聚集全世界頂尖人才的力量，盡全力修復巴黎聖母院。法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering），旗下擁有Gucci、Puma、Bottega Veneta等知名精品品牌，執行長皮諾特（François-Henri Pinault）名列2018年「全球CEO 100強」排行榜第4名，其資產約有150億美元（約台幣4623億元），他也成為第一個捐出鉅額善款的企業家。

▲目前大火已經撲滅。（圖／路透）



英國首相梅伊（Theresa May）在推特上表示，「今晚，我與法國人民以及正在聖母院與大火搏鬥的緊急救援人員同在。」英國倫敦的西敏寺教堂（Westminster Abbey）在官方推特發文，「這對我們在聖母院的朋友和法國人民來說都是毀滅性的打擊。」物理學家考克斯（Brian Cox）則說，「我們文明的偉大成就是如此珍貴和脆弱，我們把它們視為理所當然，直到它們在一個春天的傍晚突然消失。」

