影／躲過二戰轟炸！巴黎聖母院無傷走過850年　法國人：無可替代

▲巴黎聖母院在法國人心中有著重要地位。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

「沒有其他地方能像聖母院一樣代表法國。」相較於建立於1889年的艾菲爾鐵塔（La Tour Eiffel），聖母院（Notre-Dame）從1163年就矗立在巴黎，法國文學家雨果（Victor Marie Hugo）筆下的《鐘樓怪人》（Notre-Dame de Paris）其法國原名即是《巴黎聖母院》，可見這座守護巴黎超過850年的大教堂，在法國人心中的地位無可比擬。

位在西堤島的聖母院是座天主教堂，其正式名稱是巴黎聖母主教座堂（Cathédrale Notre-Dame de Paris），距離前一次遭到破壞是在法國大革命期間，當時教堂內的聖徒雕像遭到反教權的人是砍傷。不過聖母院奇蹟似的在一站與二戰期間幸運保存，甚至沒影半點損傷。

►►巴黎聖母院大火惹淚 雨果188年前《鐘樓怪人》預言悲傷巧合



►►惡火燒毀巴黎聖母院！馬克宏籲全球人才搶救 法富商豪捐35億重建



請繼續往下閱讀...

▲1944年法國民眾在聖母院前歡迎美國士兵。（圖／達志影像／美聯社）



▲1960年代的巴黎聖母院。（圖／達志影像／美聯社）



就像世界上任何一個重要古蹟一樣，它不是一個當地人會常常造訪的景點，但對於巴黎人來說，這是少數幾個能讓當地人感到心情平靜的地方，就有居民向BBC表示，「住在附近超過30年，但我基本上只去過聖母院三、四次，還都是帶著外國朋友去。」儘管這樣的例子很多，但它不僅僅是一個位在巴黎的宗教場所，還是法國人的一部分。

法國總統馬克宏表示，「整個國家」都為這場火感到震驚。如同巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）所說的，「聖母院是所有法國人共同財產的一部分。」

▲1997年教宗若望·保祿二世在巴黎聖母院。（圖／達志影像／美聯社）

▲一把火燒毀聖母院大半建築。（圖／路透社）

►►巴黎聖母院現場目擊！李艷秋親拍「惡火景象駭人」：法國人的心都燒熔了

►►影／巴黎聖母院「惡火內部照」曝光！850年尖塔燒斷…玫瑰花窗全燒毀

