4次試管嬰兒都失敗　43歲母13個月內喜得4小孩

▲崔西和彼得經過多方嘗試後，迎接了另外4個孩子的到來。（圖／翻攝自almosttripletsnyc Instagram）

國際中心／綜合報導

美國紐約有一對夫婦因為工作繁忙，多年未懷第二胎，在嘗試4次失敗的試管嬰兒後，決定找代理孕母增加懷孕機會。可喜可賀的是，幾個月後發現竟與代理孕母相繼懷孕，在13個月內成功迎來4個小孩，讓夫妻倆高興不已。

據《每日郵報》報導，43歲的崔西（Tracy）於10年前育有一子，因為想專注於工作，所以和丈夫彼得（Peter）不著急再生一個孩子。然而10年後，他們開始意識到時間的流逝，如果不再要一個孩子，就會來不及了。

他們經過一年的努力卻始終沒辦法懷孕，醫生告訴他們無法自然受孕，只能依靠人工受孕（IVF，也稱為試管嬰兒）的方式。2016年，他們嘗試做4次的試管嬰兒，但都沒有成功。

崔西表示，嘗試懷孕的心情就像是坐雲霄飛車，做試管嬰兒時，需要等待一個月的時間才能知道是否成功，如果失敗了，就必須再做一個月的療程，所以決定找上代理孕母來增加機會。

幾個月後，崔西被告知其中一次的試管嬰兒居然成功了，如願懷上第二個孩子。與此同時，代理孕母也懷上了雙胞胎，讓崔西和彼得非常驚喜，直呼需要準備更大的房間來迎接更大的家庭。

崔西之後又懷了第三胎，然而這一次懷孕非常兇險，發現是植入性胎盤（Placenta accreta），胎盤異常的附著在子宮肌層，導致分娩時會有大量出血的風險。慶幸的是，崔西最後剖腹產成功產下一子，但是要接受子宮切除手術。

崔西和彼得在13個月內迎接了4個小孩，他們表示，雖然養5個孩子會是一個很大的負擔，但是由衷感到高興能夠擁有這麼大的家庭。他們將自己的生活分享在Instagram，鼓勵人們要敞開心胸去嘗試不同的方法，像是人工受孕、代孕、收養等等，不應該放棄嘗試去生孩子。