愛犬痛苦打滾1分鐘！　監視器揭惡郵差朝牠眼裡噴「胡椒噴霧劑」

▲惡郵差朝Pupa眼裡噴胡椒噴霧劑。（圖／翻攝自Facebook／Alfonso Galindo）

國際中心／綜合報導

人不可貌相！美國一名男主人常常在家門口看見奇怪的「污漬」，且發現自己的愛犬常無故趴地打滾，顯得非常不舒服，於是決定在大門處裝設監視器來一探究竟。沒想到畫面中卻揭開超驚人內幕，每天來送信的郵差竟數次往愛犬臉上噴灑「胡椒噴霧劑」，使牠不停地磨地打滾，模樣相當痛苦。

據《每日郵報》報導，來自加州的艾方索（Alfonso Galindo）表示，幾個月來不僅常在家門口發現污漬，還有幾次見到7歲的愛犬Pupa會用奇怪的姿勢在地上打滾、掙扎，狀似十分痛苦。於是在他檢視監視器畫面後，竟發現讓他非常憤怒的景象，一名郵差在走過家門口時，會拿出一罐「防狼胡椒噴霧劑」朝Pupa的眼睛裡噴，之後便轉身離開，而Pupa則在地上翻滾、痛苦持續整整1分鐘。

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▲Pupa痛苦掙扎模樣令人心疼。（圖／翻攝自Facebook／Alfonso Galindo）

艾方索難過表示，「Pupa對任何人都非常友善，絕對不可能出現攻擊、傷害人的行為，何況是一位幾乎天天見面的郵差，這真的太令人心碎了...我從來沒有懷疑過這位郵差先生，因為他看起來非常和善。」光是監視器畫面就顯示，這名郵差的惡毒行為已經超過11次，可見Pupa的痛苦

報導指出，艾方索家中的1歲以及3歲的患有呼吸系統疾病，幾周前已被醫院診斷出氣喘。他認為，這都是因為孩子們常常和Pupa玩在一起，於是間接地接觸到胡椒噴霧所造成的。對此，美國郵政局已正在調查此事，近日也發布聲明表示，「我們代表美國郵政局向Galindo家族和Pupa道歉，我們絕對不寬恕員工們以不專業以及不禮貌的方式行事，我們也將採取適當的人員糾正措施，並對所有當地郵差進行培訓。」

▲Pupa和家中小孩感情非常要好。（圖／翻攝自Facebook／Alfonso Galindo）



無辜又可憐的Pupa遭噴胡椒噴霧攻擊的影片在網路上曝光後，不少網友都感到心碎，留言表示，「你可以不喜歡牠但絕對不要傷害牠！」、「太心痛了吧...」、「為Pupa伸張正義！」、「牠到底做錯了什麼...」、「影片裡的牠真的好痛苦，看了真的很不捨」。