佛州百年男校再現27處亂葬崗　掀虐童黑歷史…曾出土55具少年遺骸

▲佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）已要求相關單位展開調查。圖為2013年首批遺骸出土畫面。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛羅里達州一間111年歷史的男校爆出多起暴力、性虐事件及財務問題，最終在2011年關閉。只不過，此處的黑歷史並沒有因此停歇，繼2013年約55具少年遺骸被尋獲後，今年3月校舍附近再現27處亂葬崗。外界推測，死亡人數超過百人。

綜合美媒《邁阿密先驅報》、英媒《鏡報》報導，數名工人今年3月利用透地雷達（Ground-penetrating radar）進行學校倉庫清理相關作業時，卻意外發現找到的東西很有可能是27處「亂葬崗」。若此消息屬實，且遺體均為該校學生的話，那麼死在該校的學生人數來到82人。

事實上，這間學校在1900年左右啟用運作，最初作為關押重罪青少年犯的收容中心，隨後一度改為懲戒學校，最終改名「多齊爾男子學校」（Arthur G. Dozier School for Boys）。但外傳這所學校在過去100多年期間，許多少年被暴力毆打、強迫勞動、性侵虐待甚至莫名失蹤，而死亡學生會被秘密下葬，根據校方紀錄，學生死因通常被列為「未知」或是「意外」。

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只不過，佛州兒童權益倡議者萊文（Jack Levine）認為，這些經過設計的秘密墳墓被拿來當作一處秘密地點，且可能死亡人數遠高於82人。

曾經就讀該校、現年74歲的庫柏（Jerry Cooper）表示，當年的他在1961年某個夜晚被鞭135下。另名男子（Terry Burns）指出，他曾經在學校裡待了9個月，「每當我一想到當時發生的事情，我的熱淚就會浸溼枕頭，因為那感覺就像是再度歷經了一次…我們一直認為，少年死亡人數是更高的，如果他們重新掃一遍整個校園，我保證他們會找到另外200具至300具遺體。」