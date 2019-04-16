巴黎聖母院「惡火內部照」曝光！850年尖塔燒斷…玫瑰花窗全燒毀

▲巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）大火燒了4個小時，民眾心痛不已。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

法國巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）15日傍晚5時許發生嚴重大火，大教堂的屋頂冒出烈焰崩塌，可見到濃煙彌漫巴黎上空。「毀滅性大火」吞噬建築，警消仍在搶救；消防單位認為「聖母院可能救不回來」，檢方也正調查聖母院失火的原因，沒有傳出人員傷亡的消息。巴黎市民受訪痛哭：「巴黎沒有聖母院，真的瘋了！」

聖母院大火嚴重燒了4個小時，到了當地時間晚上10時許，火勢才逐漸減弱。由於主體建築是木質結構，屋頂隨著大火燒盡後崩落，玫瑰花窗也遭燒毀，巴黎消防隊指揮官認為加萊（Jean-Claude Gallet）認為，當尖塔建物燒到一定程度時，很有可能導致內部的大鐘掉落下來，「如果大鐘掉了，那麼鐘塔就崩塌了，建築物內外都有消防人員，我們不確定能否阻止火焰蔓延到北塔，因此我們要盡力阻止火焰蔓延，拯救所有珍貴的藝術品。」

請繼續往下閱讀...

▲▼擁有850年歷史的巴黎聖母院發生大火，鐘樓尖塔已被燒斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎聖母院內部原先的模樣。民眾參加儀式，祝福聖母院大教堂新的8個銅鈴。（圖／路透社，資料照）

隨著火勢迅速蔓延，現場目擊者也親眼目睹聖母院矗立850年的尖塔被烈焰燒斷，傾斜後在濃煙中坍塌，灰燼落在身上。消防員持續向教堂灑水、撲滅火勢，市區飄散陣陣燒焦煙味。法國內政部表示，動員400名消防人員控制火勢，也疏散群眾聚集，讓救難車輛能進入現場；至於起火原因仍不明，消防單位認為很有可能與現場正進行的翻新工程有關，但這場火災過後「聖母院很有可能救不回來了」。

住在巴黎的民眾接受採訪時表示，他正與同事走在街上時，立即被明顯的黑煙吸引著視線。他親眼看到尖塔落下，人群們也跟著「天啊」、「不要啊」作出激烈的反應，「看到這樣一個歷史符號消失在面前，真的是太可怕了。聖母院已經存在了很多年，在幾分鐘內，它的一半消失了……瘋了，真的瘋了！巴黎沒有聖母院，瘋了。」

另一名民眾在大教堂附近的一家咖啡館，聽聞調酒師說聖母院發生火災，他離開時就親眼看到這可怕的畫面，同時也看到多數民眾站在外面，看著聖母院哭泣，「這很可怕，聖母院是巴黎的象徵。我很難過，我不知道還能說什麼。」也有民眾眼睛充滿淚水表示，「在巴黎，這是一個巨大的象徵，每個不同宗教信仰的人為之震撼，充滿悲傷。沒有大教堂的巴黎，就不再是巴黎了。」

▲惡火吞噬聖母院鐘樓，巴黎市區能見濃濃黑煙飄散。（圖／達志影像／美聯社、路透社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上表示，對於巴黎聖母院大火的消息感到悲傷，這場火災觸及了整個法國的國家情感，他掛念所有的天主教徒及法國人，一起看到聖母院被燒毀感到非常難過。他取消原先的政策演說，前往現場勘查，同時也承諾將重建巴黎聖母院，並啟動國際籌款活動。

經過400多名消防人員4小時全力搶救，巴黎聖母院大火已經減弱，然而尖塔頂部三分之二已遭燒毀，屋頂完全坍塌，最後保留了主體建築及2座塔樓結構。

聖母院始建於1163年，建於中世紀，1345年落成，是歐洲歷史上第一座完全哥德式的教堂，具有劃時代的意義，也是巴黎歷史悠久最具代表性的古蹟，建築總高度超過130公尺，聳立於市中心塞納河畔小島「西堤島」（Île de la Cité），具有歷史意義及文化價值，是巴黎最受歡迎的景點之一，每年吸引約1300萬名遊客到訪。

貴族洗禮或總統追思儀式都在聖母院舉行，拿破崙（Napoléon Bonaparte）也在聖母院加冕稱「法國人的皇帝」（Empereur des Français）。法國大革命時多處損毀，原先政府想整座「砍掉重練」，但法國作家雨果（Victor Hugo）非常欣賞這座古蹟，因此堅決反對，隨後他也完成經典小說《巴黎聖母院》（Notre-Dame de Paris），也就是後人熟悉的《鐘樓怪人》，情節與場景都與聖母院有著深刻的連結。

巴黎聖母院因年代久遠，非常需要進行修復工作，除了政府資助修復，還對外募款1億歐元（約新台幣35億元）及其他修繕費用，預計2022年完工，如今一場惡火幾乎燒毀半座建築。

▲巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）內部畫面曝光。（圖／路透社）