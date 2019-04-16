小兄妹挖出電動理髮器…下秒變「狗啃地中海」　媽嚇歪要哭了

▲兩兄妹看到媽媽的反應，自己也傻了。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心／綜合報導

美國德州一對小兄妹找到電動理髮器後，趁著大人不注意，互相把對方的頭髮東剃一塊，西剃一塊，變成超慘的「鬼剃頭」。媽媽發現後直呼「我要哭了」，問妹妹喜不喜歡這個新髮型，這時才看見妹妹露出一副大事不妙的樣子回答「不喜歡」。

在社群軟體Instagram上擁有5.2萬位粉絲追蹤的李伊（Stephie Leigh），14日上傳的影片萌翻國外網友。影片中，李伊一開頭就以哭腔說，「這真的發生了，我要哭了」，接著鏡頭轉向泰迪（Teddy）和艾蘿伊絲（Eloise），2個人的髮型慘不忍睹。

▲泰迪和艾蘿伊絲的頭都被對方剃得亂糟糟。（圖／翻攝自Instagram）

請繼續往下閱讀...

原來是因為泰迪在家裡找到電動理髮器，竟然直接把妹妹的後腦杓和頭頂都剃得精光，自己也讓妹妹把整顆頭剃成「狗啃的」。當艾蘿伊絲被李伊問到「喜歡妳的新髮型嗎？」艾蘿伊絲也很誠實地咬著指頭回答，「不喜歡」。

李伊一看到艾蘿伊絲的後腦勺就直呼「我的天啊，我的天啊」，她問艾蘿伊絲「為什麼要讓哥哥剃妳的頭呢？」泰迪搶著回答，「她說她超想要我這樣做（剃頭）的，所以我就做了。」

▲艾蘿伊絲不喜歡自己的新髮型。（圖／翻攝自Instagram）

不過事情已經發生了，李伊只好安慰小孩也安慰自己，「好吧只是頭髮而已，會長回來的，媽媽沒事了。」最後李伊索性就把兩顆「鬼剃頭」剃得光溜溜；而在接下來的這幾天裡，孩子們似乎也很喜歡自己的新髮型。

▲抱著李伊的艾蘿伊絲看起來有點難過。（圖／翻攝自Instagram）