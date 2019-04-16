快訊／巴黎聖母院噴惡火「尖塔斷了」！850年慘坍塌　歷史一幕市民尖叫：No

▲850年巴黎聖母院大火！鐘樓尖塔已經被燒斷。（圖／美聯社）

記者許力方／綜合報導

法國巴黎聖母院發生大火，當地時間16日傍晚，850年歷史的聖母院大教堂屋頂突然起火燃燒，大片烈焰從頂部噴發，市區都能見濃濃黑煙飄散，警消隨即封鎖區域。鐘樓兩側被火舌包圍，惡火持續數小時後，有目擊者發現，尖塔已經被燒毀倒塌，不少圍觀的市民當下更尖叫大喊「NO！」歷史性一幕受到各國媒體關注、直播，全球民眾看了相當心疼。

【03:31更新】

外媒報導，過去2小時大火持續延燒，馬克宏已到場關心，法國內政部並表示，目前已經動員消防400人力前往控制火勢，從遠處就能看見消防員在雲梯上向教堂噴水，但濃煙、焦臭味仍不斷飄散。

惡火在短短幾小時內迅速延燒，蔓延整座教堂，周遭黑煙瀰漫，有目擊者更親眼見證聖母院矗立850年的尖塔被烈焰燒斷，傾斜後在濃煙中坍塌，現場不少民眾圍觀，灰燼落在身上，一旁消防員持續向教堂灑水，試圖撲滅火勢，市區飄散陣陣燒焦煙味。

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▲惡火吞噬聖母院鐘樓，巴黎市區能見濃濃黑煙飄散。（圖／美聯社）



▲聖母院狂燒數小時，民眾在塞納河畔圍觀。（圖／路透社）



聖母院發言人表示，發現火警後便緊急疏散院內所有民眾，官員聲稱，初步判斷，起火原因可能和翻新工程有關，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也形容，這是一場「可怕的火災」，消防局正試圖控制火勢，法國總統馬克宏也PO文表示宣布聖母院大火的消息，表示哀傷，內政部並稱已經採取「特殊措施」拯救聖母院。

聖母院建於中世紀，1345年落成，是歐洲歷史上第一座完全哥德式的教堂，具有劃時代的意義，也是巴黎歷史悠久最具代表性的古蹟，建築總高度超過130米，聳立於市中心塞納河畔小島「西堤島」，每年吸引約1300萬遊客到訪，19世紀開始進行修復工作，預計2022年完工，沒想到如今竟一把火幾乎燒毀半座建築。