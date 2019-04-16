華為聘歐巴馬時期資安官員當說客　川普：無法接受

▲華為聘歐巴馬時期資安官員當說客。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中國大陸科技巨頭華為遭到美國為首等多國封殺，近日華為聘請美國前總統歐巴馬執政時的網路安全官員簡恩（Samir Jain）擔任顧問，川普15日在推特上發文批評，這樣的做法不好、無法接受。

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▲川普對於華為的行為無法接受。

美國總統川普15日在推文上指出，中國電信設備龍頭華為聘請歐巴馬時期的網路安全官員當說客，這樣的行為相當不好，令人無法接受。美國除了持續呼籲各國抵制華為建立的5G網路之外，川普也強調「不希望未來有任何國家在這個強勁的產業上贏過美國，5G競賽就是美國必須獲勝的競賽」。

▲美國強調要在5G技術上領先世界。（圖／CFP）

簡恩在歐巴馬時期曾擔任國家安全委員會的高級主管，負責網路安全政策，日前曾向國會表示將會為華為作遊說工作，負責外國投資、政府採購和國防授權法案下的安全相關問題。

儘管美國極力防堵華為技術擴張，歐盟委員會日前公布5G通訊技術的安全指南，並未強制禁止採用華為的5G技術，讓成員國自行決定是否採用，其中德國已選擇華為成為該國5G網路的供應商之一。