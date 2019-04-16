川普推特語錄／巴黎聖母院的火災太可怕了！或許消防飛機可以滅火　動作要快

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普15日一大早就在推特連續發文，除了重申他的移民政策、呼籲國會議員們回首都修改移民法之外，他也針對通俄門再次重申，「既然沒有通俄，當初為什麼要啟動調查？答案是骯髒的警察、民主黨還有不老實的希拉蕊。」此外，他也針對巴黎聖母院起火事件說，希望火災可以迅速被撲滅。

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▼看著巴黎的巴黎聖母院起火真的是太可怕了，也許可以用消防飛機把火撲滅，動作一定要快！

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▼《穆勒報告》是由18名憤怒的民主黨人、恰好也是川普仇視者（還是柯林頓的支持者）撰寫的，應該關注於那些監控我2016年競選活動的人，還有其他捏造整個俄羅斯騙局的人身上。那就是，永遠不要忘記，那些罪行。

既然沒有通俄，當初為什麼要啟動調查！答案是骯髒的警察、民主黨還有不老實的希拉蕊。

▼那些非法移民不能再合法滯留了（國會必須修補法律和法律漏洞），將會在國土安全部的管理下送往庇護的城市和州！

▼激進的左翼民主黨人永遠不會對我們給予的東西感到滿意，他們會一直百般刁難（我們）並且加以阻礙！

▼他們暗中（利用情報系統）監視我的競選，（我們永不忘記）！

▼國會（議員們）現在應該回到首都華盛頓，並且修改移民法！

▼我對於打造品牌知道些什麼，或許多什麼都不知道，（但我確實成了總統！）。如果我是波音公司，我會修整波音737 MAX飛機，並增加一些其他的強大功能，接著用新名字重新啟動。沒有哪一個產品受到像這樣子的重創，但再說一遍，我到底知道什麼？