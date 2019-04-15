飛機撞直升機！「全球最危險機場」驚爆意外...釀3死5傷

▲尼泊爾盧卡拉的丹增希拉瑞機場14日發生飛機失事意外。（東方IC）

圖文／鏡週刊

被稱作全球最危險機場之一的尼泊爾盧卡拉「丹增希拉瑞機場」（Tenzing-Hillary Airport）14日發生飛機失事意外，造成3死5傷。

據了解，這架Summit Air 9N AMH（L410）班機14日上午準備從跑道起飛時，失控偏離跑道撞上停機坪上的2架直升機。根據尼泊爾媒體《The Himalayan Times》報導，這起失事意外讓機上的副駕駛，及2名地面警察喪生，而機上的4名乘客與1名空服員則平安無事。

這架名為Summit Air航空的是隸屬總部位在加拿大的航空公司，目前失事原因尚在調查中，加上當日天氣狀況良好，因此意外如何發生要待進一步調查後，才能知道確切原因。

為了紀念史上首次攀登珠穆朗瑪峰成功的丹增諾蓋與艾德蒙．希拉瑞，2008年尼泊爾當局把原名盧卡拉機場改名為丹增希拉瑞機場。該機場位置海拔約2,800公尺，機場兩邊一側為山壁、一側為斷崖，飛機跑道僅460公尺，為讓飛機能順利起降，跑道是傾斜式從山壁向斷崖處低去，讓飛機下坡時有助力，不會在起飛一半時停止，倘若停止將掉落懸崖。所以這裡容不得三寶機長，因為只有一次的起降機會，如果失敗可能會直接墜崖或撞山壁。

由於丹增希拉瑞機場被封為世界最危險的機場之一，可想而知必定發生過不少空難事件，最近一次是發生在2017年，當時一架編號409「Summit Air」飛機墜毀於山崖，包括機長在內的3名機組人員全數罹難。



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