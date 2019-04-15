「限定」寶可夢卡片鑑價！他拿31張價值破200萬...其中1款就值30萬

▲寶可夢中的人氣怪獸「袋獸」，限定的卡片單張價值120萬日圓。（圖／翻攝自YouTube／フメットン）

國際中心／綜合報導

《精靈寶可夢》（Pokémon）系列遊戲、動畫及相關產品風靡全世界，其中推出的「寶可夢卡片」不僅帶給玩家收集樂趣，還能和其他玩家進行對戰。日本古董鑑定綜藝節目「稀世珍寶開運鑑定團」（開運！なんでも鑑定団）日前對一名男子帶來的31張寶可夢卡片進行鑑定，結果總價值高達768.5萬日圓（約212萬台幣）。

綜合媒體報導，日本一名52歲男子帶著31張「稀有」的寶可夢卡片，到東京電視台的「稀世珍寶開運鑑定團」綜藝節目進行價值鑑定。鑑定專家表示，這些卡片非常罕見，不僅發行量少，有些還是特別活動發放，而這些「限定卡」通常都不會「再版」，而這31張中，光是1張「袋獸」（ガルーラ）的卡片就有120萬日圓（約33萬台幣）的價值，結果竟然有4張，還有1張是通過資格賽受邀到夏威夷比賽的選手才有的限定卡，價值100萬日圓（約28萬台幣）。

該名男子在節目中透露，這31張卡片是1996年發售的第一版，而且都是兒子參加比賽獲得的，當時還曾經創下官方賽連續21場勝利的輝煌紀錄，過程中也拿到許多活動限定卡片，原本預估總價值約120萬日圓，最後鑑價結果竟高達768.5萬日圓。

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▲日本網友為了籌措女兒學費，忍痛出售4張限量版遊戲王卡「青眼白龍」。（圖／翻攝自推特「戦士使い雅」）

不僅在日本，寶可夢衍生作品的魅力也在其他國家發燒，日前在美國拍賣會就曾出售一盒1999年出產「未開封」的原廠寶可夢卡片，最後以5.6萬美元（約172萬台幣）成交。其他動漫如《遊戲王》所推出的收集、對戰卡片也廣受大眾喜愛，有玩家為了籌措女兒幼兒園學費，忍痛割愛收藏10多年的4張「青眼白龍」，以每張40萬日幣（約11萬台幣）出售。